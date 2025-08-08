Schimbări esențiale pentru cei care vând sau cumpără o mașină: lista obligațiilor noi, conform propunerilor guvernamentale

Guvernul a stabilit un calendar nou pentru proprietarii de mașini. Măsurile sunt propuse de Ministerul Dezvoltării. Aceste propuneri fac parte din proiectul nr. 2 de măsuri fiscale venite de la Guvern pentru reducerea deficitului bugetar.

Executivul condus de premierul Ilie Bolojan va merge în Parlament pentru asumarea răspunderii. Important de precizat pentru șoferi: autoritățile locale au dreptul să stabilească în mod particular cote adiționale la impozitele și taxele locale. Noua dată pentru plata impozitului e data înstrăinării pentru mijloacele de transport achiziționate, înmatriculate și vândute în același an calendaristic.

„În cazul radierii din circulație a unui mijloc de transport, proprietarul are obligația de a depune declarația de radiare la organul fiscal competent în a cărui rază teritorială se află domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termende 30 de zile de la data radierii. Începând cu data de 1 ianuarie a anului următor radierii, proprietarul încetează să datoreze impozitul aferent mijlocului de transport. De asemenea, este obligatorie achitarea tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază își au domiciliul, până la data radierii din circulație, la cerere, potrivit art. 17 alin. (1),(2) și (51) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulațiape drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare", se arată în document.

Rol mai mare pentru autoritățile locale

Documemntul stabilește că autoritățile deliberative ale administrației publice locale pot stabili cote adiționale la impozitele și taxele locale, astfel încât sumele generate de aceste cote să fie cel puțin echivalentul facilităților fiscale acordate contribuabililor prin hotărâri ale autorităților, cu excepția bonificațiilor pentru plata anticipată a obligațiilor fiscale pentru întregul an. Autoritățile locale decid criteriile în baza cărora se stabilesc cotele adiționale, prevederile fiind obligatorii.

Rolul acestor măsuri

Guvernul vrea în acest fel să clarifice /simplifice modalitatea de calcul / plată a impozitului pentru mașini și vândute în același an. Scopul e să fie îmbunătățită procedura de radiere din circulație, cât și eliminarea obligației de plată a impozitului după radiere. Proiect de lege măsuri administrație locală.