Istoricul Adrian Cioroianu trage concluzii dure după înmormântarea lui Iliescu: Este un diavol și un criminal! Nu va fi ușor, dar este vital!

Istoricul Adrian Cioroianu trage concluzii dure după înmormântarea lui Ion Iliescu și unele derapaje la adresa fostului șef de stat. Cioroianu atenționează că respectul care i se acordă unui om e despre cel care îl acordă, nu despre cel care îl primește, aluzie la toți cei care l-au jignit pe Iliescu după moarte.

"Ce m-a frapat cel mai mult (și mai neplăcut) în toată cherela bleagă privind înmormântarea lui IonIliescu a fost TOTALA LIPSĂ de perspectivă istorică a multora dintre cei care au intervenit partizan în discuție. Unii, cei care îl văd pe ex-președinte drept geniu pe pământ, artizanul intrării în UE, NATO etc., ei de fapt au impresia că Istoria țării se sfârșește cu ei. Ceilalți extremiști, cei care văd în I. Iliescu un diavol și un criminal etc., aceștia au impresia ca Istoria țării începe cu ei! O parte din aceștia din urmă mai susțin și IMENSA aberație (în dimensiunea istorică a trecutului recent) că, fără Ion Iliescu, România ar fi devenit o superdemocrație încă din 26 decembrie '89!

În realitate, cu toții suntem parte în aceeași eternă tranziție. Iar respectul pe care îl arătăm celor care nu sunt de acord cu noi sau celor pe care nu îi votăm nu vorbește despre ei - ci despre noi. La mijloc, între aceștia extremiști, unii dintotdeauna osificați, alții pe vecie imaturi, ne aflăm prinși toți ceilalți, cei care TREBUIE să apărăm echilibrul, decența și bunulsimț în dezbaterea societală! Nu va fi ușor, dar este vital!

PS. Un prieten virtuali îmi aduce aminte ce înseamnă 95 de ani la scara istoriei noastre: cu alte cuvinte, Ion Iliescu s-a născut în ultimele luni ale regenței de înainte de Carol al II-lea. Ca să nu vă mai spun că eu tocmai îmi beau acum cafeaua/ceaiul alături de dl Puiu Manu, care va împlini 97 de ani in septembrie a.c.!...", scrie Cioroianu pe Facebook.