Inca o "teorie a conspiratiei" se adevereste: Cipul wireless de mărimea unui bob de sare!

Vizibil doar cu ajutorul unui microscop, un cip injectabil de mărimea unui bob de sare ar putea transforma dispozitivele electronice pe care le implantăm în oameni. Dispozitivul are doar 0,1 mm cubi în volum (comparabil cu dimensiunea unui acarian de praf); cercetătorii științifici de la Columbia University School of Engineering and Applied Science afirmă că au dezvoltat cel mai mic sistem cu un singur cip din lume.

"Dispozitivele implantabile și-au dovedit valoarea în tratarea bolilor, îmbunătățirea funcției organelor și a părților corpului, precum și monitorizarea condițiilor pe termen lung. Unele dintre cele mai utilizate dispozitive - cum ar fi stimulatoarele cardiace și implanturile cohleare - au îmbunătățit considerabil calitatea vieții oamenilor și au salvat nenumărate vieți de pacienți. În cea mai mare parte, totuși, acestea sunt dificile, având nevoie de mai multe circuite, fire și acumulatoare. De asemenea, necesită o intervenție chirurgicală pentru a le introduce în corp.", spun cercetatorii Universității Columbia.

Asa au apărut de dispozitivele implantabile numite „chip-as-system" (CaS). Echipa se bazează pe ultrasunete pentru a găsi și comunica cu cipul fără fir, pentru a retransmite informații despre zona corpului în care este injectat. În cele din urmă, se crede că dispozitive precum cel produs în cadrul acestui studiu ar putea fi utilizate inițial pentru a monitoriza temperatura, tensiunea arterială, nivelul glucozei și respirația. Obiectivul echipei a fost și de a dezvolta un cip care să poată fi administrat folosind un ac hipodermic pentru a-l injecta în corp, mai degrabă decât să fie nevoie să intervină chirurgical.