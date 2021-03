ONG-urile progresiste de gandire neomarxista au făcut nu demult un grafitti imens pe o clădire din Timișoara, o schiță de oraș cu catedrala, dar fără cruci. Totul sub tutela Ministerului Sanatatii, condus de Vlad Voiculescu.



După scandalul postării unui mesaj rasist pe pagina de facebook a Ministerului Sanatatii, iată că recidivează. Cel care se ocupă de comunicarea instituțională, in subordinea directa a ministrului Voiculescu, a comandat unui grafician să facă o machetă care sa fie atasata unui banner pro-vaccinare, cu turnurile Catedralei din Timișoara. Numai că artistul a tăiat crucile.

"Mesaj e clar. Crestinismul trebuie eliminat. Altfel, ce treabă avea o imagine a unui lăcaș de cult cu campania de vaccinare? Cum am mai spus nu sunt un bigot. Dar nu pot pricepe, cum apologetii luptei pentru tot felul de drepturi, unele extrem de ciudate, calcă în picioare dreptul altora de a fi creștini. Astept reactia șefului Guvernului Romaniei si evident, a reprezentanților bisericii, extrem de încurcați în ițele financiare ale colaborării cu bugetul de stat. De la cei care au făcut asta, nu am avut și nu am așteptări", a sesizat Adrian Orza, fostul viceprimar al Timișoarei, fiind cel ce a dezvăluit publicului creștin afrontul adus de artiști, nu demult.