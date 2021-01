Inca un medic spune ca nu va primi pacienti nevaccinati anti COVID: "Este o chestie de respect reciproc a vietii"

Din ce in ce mai multi medici din tara spun ca nu ii vor primi in cabinetele lor pe pacientii nevaccinati impotriva virusului SARS-CoV-2. Primul care a luat aceasta decizie este un medic din judetul Calarasi, iar acum, alti specialisti spun ca nu ii vor trata pe cei care vor refuza sa se vaccineze.

Printre acestia se numara si doctorul Sorin Paveliu. "In Centrul nostru sunt trei specialitati, din care doar una singura este in relatie cu Casa (de Asigurari de Sanatate - n.red.), respectiv diabetul. Pentru pacientii cu diabet, CNAS-ul a permis consulatatiile la distanta, dar a anuntat ca de la 1 aprilie se renunta la consultul la distanta, urmand sa intram in regim normal, pacientii sa vina in cabinet, fara sa existe vreo finantare pentru materiale de protectie, dezinfectanti si asa mai departe. OK, este decizia Casei. Problema este ca aceasta decizie se bazeaza pe ideea ca intre 15 ianuarie si 1 aprilie, persoanele aflate la risc, cum este si cazul diabeticilor, si persoanele in varsta cu boli cronice, in general, au timp sa se vaccineze.

Daca cineva nu vrea sa se vaccineze este deja in afara acestui grup al oamenilor pentru care statul a decis sa le asigure sursa de finantare pentru a se vaccina si este decizia lor personala. In aceste conditii, si decizia noastra personala este ca daca cineva nu vrea sa se vaccineze, sa apeleze la alt cabinet. Este o chestie de respect reciproc a vietii atat a noastra, cat si a vietii lor. Noi suntem persoane de 60 de ani. Nu vad niciun motiv pentru care ar trebui sa acceptam o persoana care este posibil infectata si care i-ar putea infecta si pe altii, inclusiv pe noi", a explicat dr. Sorin Paveliu.

"Nu o facem haotic, fiindca programarile se fac cu trei luni inainte, fiecare pacient care suna este instiintat de faptul ca va trebui sa aiba sau dovada de vaccinat sau dovada ca s-a programat, pentru ca e o hartie pentru asa ceva, sau ca are o contraindicatie extraordinara care il impiedica sa se vaccineze, desi eu nu stiu la ce s-ar putea referi asa ceva", a adaugat medicul. "Inainte de a le spune ca daca nu vor sa se vaccineze trebuie sa caute alt Centru, incercam sa le explicam pe cat putem care sunt motivele pentru care vaccinarea asta ar trebui sa o faca si sa ne spuna daca exista vreo intrebare la care am putea sa le raspundem", a precizat medicul Sorin Paveliu.

"Nu prea avem mult succes, va spun de la bun inceput", a recunoscut el. "Din pacate, marea majoritate a pacientilor nu vor sa se vaccineze si imi dau seama ca este o batalie inegala, pentru ca statul nu face ceea ce trebuie pentru a convinge acesti oameni. Acesti oameni sunt intr-o eroare, dar nu este vina lor, pentru ca nu sunt oameni de specialitate, sunt simpli pacienti. Or, atat timp cat nu primesc informatiile necesare, se simt nesiguri. Sper ca statul sa treaca de urgenta la informarea corecta", a punctat Sorin Paveliu.