Jeff Bezos va ajunge în spaţiu în luna iulie cu o navă construită de compania sa Blue Origin

Jeff Bezos va ajunge pentru prima dată în spaţiu în luna iulie, la bordul New Shepard, navă construită de compania sa Blue Origin. Călătoria este stabilită pentru 20 iulie, la două săptămâni după ce el va renunţa la funcţia de CEO al Amazon.

„De la vârsta de 5 ani, am visat să călătoresc în spaţiu", a scris antreprenorul, luni, pe Instagram. „Pe 20 iulie, voi face această călătorie cu fratele meu. Cea mai mare aventură cu cel mai bun prieten". New Shepard este o rachetă cu şase locuri. Ea va ajunge, în 11 minute, la 60 de mile (95 de kilometri) de Pământ. Bezos, cu o avere estimată la 187 de miliarde de dolari, este unul dintre puţinii oameni de afaceri care au planuri să ajungă în spaţiu, alături de Richard Branson (Virgin Galactic) şi Elon Musk (SpaceX, Tesla).

Oamenii pot licita pentru primul loc în New Shepard. În prezent, cea mai mare sumă oferită fiind de 2,8 milioane de dolari din 6.000 de participanţi din 143 de ţări. Licitaţia se va încheia cu un eveniment live, pe 12 iunie. Câştigătorul va merge împreună cu Bezos în călătorie. Suma va fi donată fundaţiei Blue Origin, Club for the Future, a cărei misiune este să inspire generaţiile viitoare să urmeze cariere în ştiinţă, tehnologie, inginerie şi matematică. Amazon a cumpărat recent studiourile MGM pentru 8,45 de miliarde de dolari. Bezos mai deţine publicaţia The Washington Post.