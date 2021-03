Mașini de închiriat în carantină pe timp de noapte cu restrictii: "Îți dau și cutia pentru livrat. Frate, o mică ilegalitate nu omoară pe nimeni"

Metode din cele mai ingenioase de a fenta vigilența autorităților in timp de pandemie si restrictii orare. Un tânăr din Bucureşti spune că își închiriază mașina pe timpul nopții, pentru cei care au drumuri de făcut şi nu vor să răspundă pentru încălcarea carantinei de noapte.

Mașina este inscripționată cu numele unei firme de livrări mâncare, oferă chiar și cutia specială pentru mai multă credibilitate. În anunțul postat de tânăr pe internet, bărbatul, care spune că este angajatul unei firme care livrează mâncare, mărturiseşte că și-a dat seama că poate să facă bani și dacă stă acasă, în starea de alertă. Polițiștii spun că o astfel de practică poate fi rapid depistată în urma verificărilor și că, dacă declarația este nereală, atunci persoana respectivă riscă dosar penal pentru fals și uz de fals. Astfel a decurs dialogul reporterilor digi24 cu tânărul care a postat anunțul de închiriere:

- Voiam să te întreb dacă anunțul pe care l-ai pus pe net mai este valabil?

- Care anunț anume?

- Cel cu închiriatul mașinii pe timpul nopții.

- Da, este valabil, dar nu știu dacă s-a înțeles ideea anunțului.

- Eu voiam să închiriez mașina la noapte că vreau să fac niște drumuri.

- Am înțeles!

- Nu mai știu ce preț am trecut.

- 50 lei.

- Eu închiriez mașina pe ideea cine vrea să iasă noaptea se poate folosi de mașina asta.

- Eu am niște drumuri de făcut, dar nu am treabă cu mâncarea să o livrez.

- Evident că nu ai.

- Voiam să te întreb dacă asta m-ar scăpa de poliție?

- Te-ar scăpa cumva de poliție, putem să facem și o chestie, dar îți dai seama că prețul nu are cum să fie niciodată 50 de lei. Prețul este de 2 milioane, asta e un preț de încercare, e un anunț în care vreau să văd cum reacționează oamenii, ești al treilea care a sunat.

- Diseară ai mașina ocupata?

- Nu e mașina ocupată, dar trebuie să o aranjez un pic... Nu am pretenții de zgărieturi sau din astea că nu e cine știe ce mașină dar nah, nu vii cu daună totală.

- Dar mașina este inscripționată, se vede pe ea?

- E inscripționată!

- Și îmi dai și cutia pentru livrat mâncare.

- Îți dau și cutia pentru livrări și își dau cum ți-a zis pentru o seară un înscris, o declarație.

- Declarația pe care mi-o faci tu este că sunt angajat al firmei, nu?

- Da!

- Că eu știu că poliția și verifică dacă nu mă înșel.

- Într-o anumită măsură verifică, pe mine unul nu m-a oprit niciodată cu mașina având în vedere că sunt și în regulă 100%.

- Sunt oameni care au nevoie peste noapte, nu?

- Da! Acum la regulile astea atât de idioate, frate, o mică ilegaliate nu cred că omoară pe nimeni.

- Nu știu cu declarația, exact.

- Declarația poți să o faci și tu, e la fel de falsă dacă ți-o fac eu. Este fix la fel de falsă. Pentru că este evident că nu ai un contract în spate de angajat.

- Pai nu am, asta zic.

- Crede-mă că nimeni nu te caută. Cel mult ce poate să facă, să ceară un număr de telefon al patronului, ce să facă altceva?!