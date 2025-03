Mai prost de atât nu se poate - Ilie Bolojan: "România va fi un hub logistic pentru susţinerea Ucrainei"

Preşedintele interimar Ilie Bolojan a declarat, joi seara, la finalul reuniunii Consiliului European, că România va fi, la fel ca în prezent, un hub logistic pentru susţinerea Ucrainei.

"Ceea ce s-a convenit este ca în continuare să se susţină din punct de vedere financiar şi din punct de vedere al muniţiei Ucraina pentru a putea rezista, pentru a nu se rupe frontul, în aşa fel încât, atunci când se va ajunge, sperăm cât mai repede posibil, la o încetare a focului - şi Consiliul de astăzi a salutat comunicatul comun pe care Statele Unite şi Ucraina l-au dat după întâlnirea pe care au avut-o - să fie în măsură să ducă la o stabilizare a lucrurilor şi la o pace care să dăinuie şi nu doar să fie o scurtă perioadă de încetare a focului. Asta este logica pentru care se acordă sprijin în continuare Ucrainei. (...) A rămas un ajutor voluntar şi fiecare stat, în funcţie de ceea ce se va decide, va susţine această chestiune. România, aşa cum a făcut şi până acum, va fi un hub logistic pentru susţinerea Ucrainei, pentru că menţinerea Ucrainei într-o situaţie stabilă este un sprijin de fapt şi pentru România. Pericolul este ţinut departe de graniţele noastre", a precizat Ilie Bolojan, într-o conferinţă de presă.

El a arătat că România va participa la summitul de săptămâna viitoare de la Paris referitor la Ucraina. "Cel puţin în perioada următoare vor continua discuţiile legate de acest plan pe care Europa îl susţine pentru a-şi consolida apărarea, inclusiv pentru a susţine ca, după încetarea focului în Ucraina, la care sperăm să se ajungă cât mai repede, să existe nişte condiţii asiguratorii, pentru a avea o securitate care să fie asigurată pentru Ucraina. Şi România, chiar dacă, aşa cum am mai spus, nu va trimite sub nicio formă trupe în Ucraina, va participa la aceste discuţii, atât cele tehnice, care ţin de zona militară, pentru că aceste aspecte care ţin de planificări, de strategii şi care tranzitează, de exemplu, în România, au nevoie de datele respective, pentru ca Statul Major să fie informat cu ceea ce se are în vedere. Şi vom participa la aceste discuţii, aşa am convenit şi asta este poziţia noastră", a afirmat preşedintele interimar. Ilie Bolojan a participat, joi, la reuniunea Consiliului European, desfăşurată la Bruxelles.