Manualul Asociației Medicale Americane din 1989 explică: Coronavirusul este de fapt răceala comună sau o gripă sezonieră

Publicată cu mai bine de 30 de ani înainte ca coronavirusul să fie transformat în armă globală pentru a declanșa pandemia și a ne lua libertățile, Enciclopedia de Medicină a Asociației Medicale Americane confirmă ceea ce mulți bănuiau de mult timp.

În ciuda faptului că au promovat lockdowns și vaccinuri experimentale și au contribuit la distrugerea economiilor mondiale, to mai multe autorități globale recunosc oficial că Covid seamănă mult cu gripa.

A medical textbook from 1989 explains that coronavirus is, in fact, the common cold. pic.twitter.com/UkZ8KMWRLE