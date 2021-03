Medic cercetator român renumit produce panică Cotroceni si Victoria: "Nu e nevoie de purtarea măștii afara când sunt la 20 de grade!"

Radu Ciornei, medic-cercetator in microbiologie, imunologie si genetica moleculara, este de parere ca ar trebui sa renuntam la purtarea mastii in aer liber cand afara sunt 20 de grade pentru ca peste 17-18 grade constant in mediul ambiental exterior virusul isi scade rata de contagiozitate prin aer pana aproape de zero.

"Probabilitatea de a ne infecta este foarte mica atunci cand suntem in spatiu deschis, la temperaturi ridicate", spune acesta. Radu Ciornei, un specialist român recunoscut si pe plan extern, considera ca mastile nu mai sunt necesare in aer liber, daca se ating 20 de grade si daca distantarea este posibila, la minim 1,5 metri - ca o precautie suplimentara -, pentru ca probabilitatea de infectie este extrem de mica, aproape de zero.

Declaratiile medicului Ciornei sunt de natura sa starneasca panica la Palatele Cotroceni si Victoria, acolo unde se doreste prelungirea la nesfarsit a starii de alerta, eventual instituirea la nivel national a unui nou lockdown. Mai ales de Pasti, pe 2 mai 2021, cand dupa toate prognozele, de la sfarsitul lui aprilie se vor inregistra in mod constant temperaturi de peste 20 de grade. Se asteapta ca aceste declaratii ale lui Radu Ciornei sa fie combatute de expertii abonati la emisiunile tv si de posturile abonate la publicitatea de pandemie a Puterii.

"Parerea mea este ca trebuie sa ne punem masca pe strada doar in momentul in care distantarea sociala nu mai este posibila, cand devine atat de aglomerat incat distanta intre persoane este sub un metru", a explicat Ciornei. "Atunci cand vedem ca se aglomereaza in jurul nostru, sau cand suntem la o coada in aer liber, cu persoane apropiate ca spatiu sub un metru, trebuie sa scoatem masca din buzunar si sa o punem, pentru a ne proteja. Este o masura suplimentara de precautie necesara.", adauga expertul, care considera ca altfel, la peste 17-18 grade Celsius, mai cu siguranta la 20 de grade, virusul nu mai are contagiozitate crescuta.

Pe de alta parte, el pune cresterea cazurilor de COVID din ultima vreme pe redeschiderea scolilor. "Cred ca aceasta explozie, inca nu este o explozie, este o crestere a numarului de cazuri, pentru ca nu am ajuns inca la cel mai mare numar de cazuri pe care l-am avut din punct de vedere istoric, este din cauza faptului ca am redeschis scolile", a declarat Mediul cercetator.