Medic legist, despre cazul bărbatului care a omorât cinci oameni, în Argeș: „E inimaginabil. Nu am văzut așa ceva de zeci de ani!"

Detalii șocante din ancheta crimei care a avut loc în comuna argeșeană Bascov, unde un bărbat cu probleme psihice a omorât o fetiță de cinci ani, mama acesteia, bunicii și încă un bărbat.

Dan Manu, șeful serviciului de Medicină Legală din Argeș, susține că în toată cariera sa nu a văzut așa ceva. „După cercetarea la faţa locului, ceea ce am văzut în această după amiază nu am văzut de zeci de ani, de când sunt medic legist. Dacă mă întrebaţi pe mine ca medic legist şi care am văzut la faţa locului, eu cred că toţi 5 au fost surprinşi", a declarat Dan Manu.

Laurenţiu Palaghia, prim-procuror Tribunalul Argeș a mai declarat pentru sursa citată că se cunoaşte că autorul celor cinci crime era în evidenţă cu probleme psihice. „Nu putem şti în ce măsură bolile psihice i-au afectat capacitatea de a gândi sau de a discerne", a mai declarat Palaghia.