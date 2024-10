Misterioasa creatură cu patru picioare surprinsă într-o filmare lasă experții perplecși: Nimeni nu știe ce este bestia hibridă!

O creatură „hibridă" misterioasă lasă experții în animale sălbatice perplecși. Imaginile sunt surprinse pe o filmare chiar din cadrul unei grădini zoologice, însă nimeni nu știe ce este acea arătare.

Este casa a peste 200 de animale, variind de la girafe la gheparzi. Dar, în ciuda acestei colecții extinse, îngrijitorii de la Bristol Zoo Project au rămas nedumeriți de o creatură misterioasă. Animalul cu patru picioare a fost surprins de o cameră de vedere pe timp de noapte în habitatul urșilor. Iar îngrijitorii confuzi spun că „nu seamănă cu nimic din ce au mai văzut până acum".

'Observarea acestei creaturi mitice este un mister pentru noi, cei de la Bristol Zoo Project', a declarat Rosie Sims, manager pentru implicarea publicului la Bristol Zoo Project. 'Scoția are monstrul din Loch Ness și Cornwall are Bestia din Bodmin Moor. Oare am descoperit o fiară mitică similară aici, în Bristol?', se întreabă îngrijitorii de la Bristol Zoo Project.

Echipa de conservare din Regatul Unit a făcut descoperirea în timp ce se uita prin imaginile de la camerele capcană. Acestea sunt folosite pentru a supraveghea și monitoriza speciile din habitatul Bear Wood, care includ urși, lupi și râși. Creatura misterioasă a fost văzută în mai multe rânduri, însă a fost „imposibil" de identificat, potrivit îngrijitorilor.

Pentru a ajunge la fundul problemei, MailOnline a apelat la robotul AI ChatGPT. A încărcat o fotografie a creaturii și am întrebat ChatGPT: „Ce animal este acesta?". În câteva secunde, robotul AI a răspuns: „Animalul din imagine pare a fi un muntjac, cunoscut și sub numele de căprioară lătrătoare. Muntjac-urile sunt animale mici, asemănătoare căprioarelor, cu picioare relativ scurte, corp rotunjit și urechi proeminente, ușor înclinate în spate. Sunt cunoscute pentru ochii lor distincți, reflectorizanți, care sunt vizibili în fotografia cu vedere pe timp de noapte".