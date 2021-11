Monica Pop a acuză: "Latura represivă crește. Vaccinații netestați umblă liberi și infectează tot cu bună știința!"

Medicul Monica Pop acuză presiuni și represalii la adresa medicilor care atenționează că vaccinarea nu oprește pandemia și că vaccinații netestați pot lua boala și o pot da mai departe.

"LATURA REPRESIVĂ CRESTE! DELICTUL DE OPINIE - LA ZID! Decidentii (dr. Arafat et Co) nu se lasă! Nu suportă critici, iar greselile continuă! VACCINATII INFECTATI, NETESTATI - LIBERI PESTE TOT: TRANSPORT IN COMUN, MAGAZINE, MALL-URI, CLINICI! Îi îmbolnavesc pe contacti, se stie bine! Daca spui asta in spatiul public, ei te etichetează special ca "antivaccinist", pt a incerca sa-si scuze erorile! Una, foarte mare: A NU SE TESTA IN MASĂ, asa cum fac toate tarile, desi se stiu bine urmările si toată media spune asta prin toate vocile! Si cea cu medicamentele etc!

A suspenda medicii, si asa f putini, = o imensa pedeapsa pt populatie! Nu le pasă! Vor razbunare si sa incerce sa ascundă adevarata vină! Primii carora vor sa le taie capul pentru criticarea esecurilor vizibile sint medicii si jurnalistii! Nu suportă adevarul si nici dezbaterile! SATÎRUL, ATIT! Exista si o LISTĂ de interzicere a vocilor critice: medici, avocati, actori, profesori, jurnalisti,afaceristi, politicieni, independenti etc! Ei cred că daca le pun pumnul in gură, populatia nu va mai "vedea" ce fac! UITĂ CĂ ROMĂNII NU SINT CU CREIERE USOR DE SPALAT, asa cum ar vrea ei! Si CA MANIPULAREA SI NEADEVARUL NU MERG LA INFINIT! NICI PRESIUNEA SI REPRESALIILE!", scrie Monica Pop pe Facebook.