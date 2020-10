Mormântul lui Vasile Eminovici, bunicul lui Eminescu, găsit după 100 de ani

Despre Mihai Eminescu şi familia acestuia se cunosc, aparent, foarte multe lucruri. Ba chiar, având în vedere numărul mare de studii şi specialişti în biografia şi creaţia marelui poet, s-ar putea avansa ipoteza că despre Eminescu nu mai este nimic de descoperit. În realitate însă, sunt multe aspecte din viaţa sau din arborele genealogic al poetului necunoscute sau interpretabile.

Cea mai bună dovadă în acest sens o reprezintă descoperirea făcută de un grup de cercetători de la Memorialul Ipoteşti şi de oameni de cultură din judeţul Botoşani. Într-o vizită de studiu, aceştia au găsit, în satul sucevean Călineştii lui Cuparencu, o verigă considerată pierdută din lunga genealogie a poetului Mihai Eminescu.

Unul dintre misterele genealogiei lui Mihai Eminescu se leagă de bunicul său patern. Specialiştii ştiu, pe baza condicilor care consemnau decesele, că acesta se numea Vasile Eminovici şi că a murit în satul Călineştii lui Cuparencu, acum aproximativ 150 de ani. La acea vreme, Călineştii lui Cuparencu, astăzi în judeţul Suceava, era parte a Bucovinei Habsburgice. Deşi mormântul lui Vasile Eminovici a fost căutat de specialişti încă de acum 100 de ani, pentru a lămuri toate detaliile legate de arborele genealogic al lui Eminescu, nu a fost găsit.

„Crucea a fost căutată de Vasile Gherasim în anii 20, mai precis în 1922. Vasile Gherasim face o vizită la Călineşti, la îndemnul directorului Liceului din Coţmani, Leonida Bodnărescu. Merge la Călineşti. Se opreşte la preotul Furtună şi cere condicile care s-au păstrat pentru a restabili datele cu privire la familia Eminovici. La preotul Furtună vine cumnata sa, doamna Cilicievici, care spune că în cimitirul vechi ar trebuie să existe mormântul lui Eminovici. Într-o după amiază, se duc în cimitirul vechi, dar nu găsesc crucea. Din acel moment, s-a considerat că acea cruce nu este de găsit şi că mormântul lui Vasile Eminovici este necunoscut", spune Ala Sainenco, cercetător şi director al Memorialului Eminescu de la Ipoteşti.

Deşi problema mormântului şi a cercetătorilor privind linia genealogică a lui Eminescu, prin bunicul său patern, părea încheiată, mai mulţi cercetători şi oameni de cultură de la Botoşani au reuşit să facă o descoperire impresionantă din întâmplare. Au dat peste mormântul dispărut şi căutat de peste un secol al bătrânului Vasile Eminovici, bunicul lui Eminescu.

„Lucrăm acum la refacerea muzeului tematic şi am făcut mai multe vizite de studiu în diferite locaţii din Botoşani, unde ştim că a fost şi Eminescu. În cele din urmă, am zis să mergem şi la Suceava, în satul Călineştii lui Cuparencu. Noi ne-am condus după aceleaşi date din studiile biografice, care arătau că acolo a trăit bunicul patern al poetului. Ştiam că mormântul lui nu există. În ştiinţele umaniste, argumentul acesta al autorităţii funcţionează mult mai puternic decât în ştiinţele exacte. Şi atunci dacă a spus Gherasim, Roşu sau Ungureanu că această cruce nu există, de obicei nu se mai caută. Noi am dat peste ea întâmplător, studiind cimitirul vechi, fără intenţia de a găsi crucea lui Eminescu", mărturiseşte Ala Sainenco.

Mormântul este străjuit de o cruce de piatră, cu motive sculptate, dar şi o inscripţie în chirilică ce atestă clar că acolo se odihneşte „robul lui Dumnezeu, Vasile Eminovici".