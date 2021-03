Noile tulpini COVID-19. Medic șef rus: "Virusul se modifica si afecteaza mai multi oameni" Copiii sunt mai vulnerabili!

Copiii sunt mai vulnerabili la noile tulpini ale coronavirusului care se raspandesc in prezent in Europa, a declarat Evgheni Timakov, medicul sef al centrului medical "Lider meditini" si specialist in boli infectioase si vaccinuri.

"Aceste tulpini ii afecteaza pe copii intr-o masura mai mare comparativ cu cele anterioare. Virusul sufera mutatii, se modifica de asa natura incat sa afecteze mai multi oameni, sa depaseasca diverse bariere imune, sa gaseasca lacune in sistemul nostru imunitar si sa acopere toate segmentele populatiei. Aceasta este evolutia lui normala, asa a fost si asa va fi intotdeauna in cazul fiecarui virus. Noile tulpini sunt mai contagioase", a declarat medicul.

Cu toate acestea, medicul a constatat faptul ca, desi copiii sunt mai vulnerabili la noile tulpini, acestia vor dezvolta in general o forma mai usoara a bolii sau vor fi asimptomatici, fara consecinte grave. Cand a fost intrebat despre vaccinarea impotriva COVID-19, Timanov a mentionat faptul ca aceasta nu este necesara cand este vorba de copiii sub varsta de 12 ani.

"Eu sunt un sustinator al vaccinarii, dar cand vine vorba de coronavirus, as reflecta asupra faptului daca copiii cu varsta sub 10-12 ani, inainte de a ajunge la pubertate, ar trebui sa primeasca vaccinul impotriva coronavirusului, deoarece infectia nu este atat de periculoasa pentru ei ca in cazul adultilor. Au nevoie de vaccin mai mult persoanele care sunt expuse riscului, inclusiv copiii din grupurile de risc'', a explicat medicul.

Copiii reprezinta aproximativ 8-10% din totalul pacientilor cu COVID-19 din Rusia, cel mai mare numar de copii infectati fiind inregistrat in grupa de varsta 13-15 ani, a informat la sfarsitul lunii ianuarie directorul adjunct al Institutului Central de Cercetare Epidemiologica din Moscova, Alexander Gorelov.