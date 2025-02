Noul șef al FBI începe prima anchetă majoră: iscoade feminine folosite pentru a se infiltra pe lângă Trump. Vizat de anchetă e un greu din justiție

FBI, sub conducerea noului director Kash Patel, a început o investigație asupra unei presupuse acuzații împotriva fostului director FBI, James Comey, după ce un avertizor de integritate l-a acuzat că a folosit agenți de sex feminin pentru a se infiltra în campania lui Donald Trump.

Două femei, agenți sub acoperire FBI, au fost recrutate pentru a se infiltra în campania lui Trump din 2016, ca „honeypots", a notat raportul (termenul „honeypots" se referă la agenți sub acoperire care pretind interes romantic cu persoane din cadrul unei organizații pentru a obține acces de la o anumită țintă). Denunțătorul a spus că Comey "știa personal" și "a dirijat personal" operațiunea, chiar dacă nu a fost înregistrată. Comey a fost asistat de directorul adjunct de atunci, Dave Bowdich și Paul Abbate, potrivit articolului.

Agenții sub acoperire l-ar fi vizat pe consilierul de campanie George Papadopoulos, care a fost în centrul eforturilor timpurii ale lui Comey de a examina operațiunea Trump. Știrea sugerează că noul director al FBI, Kash Patel, va continua investigațiile foștilor oficiali care l-au vizat pe Trump în cadrul FBI, chiar dacă a indicat că nu are niciun interes să facă acest lucru în timpul audierilor sale de confirmare în Senat. "Nu am niciun interes, nicio dorință și, dacă voi fi confirmat, nu voi merge înapoi", a spus Patel în timpul audierii sale de confirmare a Comitetului Judiciar al Senatului. "Nu va exista nicio politizare la FBI. Nu vor fi luate măsuri de retribuție".

Trump l-a concediat pe Comey în mai 2017. "A fost un tip rău, nu un tip capabil, rău, un tip rău", a spus Trump într-un interviu pentru Fox News în iunie, când a fost întrebat dacă ar căuta să se răzbune dacă ar fi ales președinte. "Tipul rău. L-am concediat". "Răzbunarea mea o să fie un succes. Vreau să spun asta", a continuat Trump. "Dar este îngrozitor de greu când vezi ce au făcut. Acești oameni sunt atât de răi."