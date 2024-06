O femeie vinde mesaje de "noapte bună" de 2 lei. S-au găsit peste 10.000 de persoane care sa le cumpere!

O tânără femeie din China scrie de doisprezece ani mesaje cu urări de noapte bună, cuvinte simple, de susținere și alinare sau fragmente de poezii.

Este un serviciu accesibil, pe care îl vinde printr-o platformă online. Mesajele SMS pot fi comandate pentru doar un yuan, ceva mai mult de 2 lei. De-a lungul anilor, aproximativ zece mii de clienți au folosit acest serviciu, iar Zhummei a trimis peste 50 de mii de astfel de mesaje.

Zhummei spune că serviciul este cumpărat de clienți foarte diferiți. De multe ori, oamenii care doresc să ureze noapte bună celor de care sunt îndrăgostiți în secret sau celor care le este dor de foștii parteneri după despărțire apelează la ea. Chinezoaica a refuzat doar pe cei care au cerut să trimită mesaje soțiilor sau soților altora. Zhummei crede că acest lucru poate crea probleme destinatarilor și familiilor lor.

Odată, o mamă a unei adolescente de 14 ani a apelat la femeie: fiica ei, conform spuselor mamei, a încetat să mai aibă încredere în părinți, cărora le era greu să înțeleagă trăirile ei. Fata suferea de anxietate și petrecea cea mai mare parte a timpului pe telefon. Mama a cerut „să-i aline inima singuratică și să-i amintească să se culce mai devreme".

O altă cumpărătoare a achiziționat un mesaj pentru fratele ei, bolnav de cancer în stadiu avansat, care se îndepărtase foarte mult de familie și, probabil, nu dorea să comunice. Familia spera să-i reamintească astfel că nu este singur, chiar dacă prin intermediul unei persoane străine.

Un om de afaceri de 30 de ani, care investea mult efort în dezvoltarea afacerii sale, și-a cumpărat el însuși un astfel de mesaj. Avea mare nevoie de susținerea cuiva în acea perioadă a vieții sale. Potrivit observațiilor lui Zhummei, mulți oameni moderni sunt singuri și uneori au nevoie de implicare din partea altora, măcar să li se ureze noapte bună seara. Acest „ritual" oferă o senzație de confort și liniște, consideră femeia.

Zhummei are puțin peste treizeci de ani, este căsătorită și are doi copii. De doisprezece ani, a devenit director de companie la locul ei de muncă principal și a deschis o cafenea. În tot acest timp, serviciul de mesaje a fost doar o sursă suplimentară de venit, pentru o sumă mică. Nu a fost niciodată profitabil și aducea nu mai mult de 3000 de yuani pe an. Femeia spune că la un moment dat a vrut să renunțe la această activitate. Dar s-a răzgândit după ce foștii cumpărători i-au scris pentru a-i mulțumi. Pentru ei, aceste mesaje erau într-adevăr importante.

Pentru Zhummei însăși, această activitate este „o fereastră în viața altuia". Dar nu numai: vânzătoarea de mesaje a împărtășit că acest serviciu a ajutat-o și pe ea într-un fel. Ea era a noua fiică din familie și nu avea parte de dragostea și atenția părinților, care își dedicau tot timpul celui mai mic și unicului fiu.