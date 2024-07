O nuntă de miliardari pune „indienii nebuni și bogați" în lumina reflectoarelor. Noii maharajahi ai Indiei

În ultimele luni, cel mai bogat om din Asia, Mukesh Ambani, a fost în centrul atenției în India. Nu pentru că a finalizat o achiziție majoră sau pentru un act filantropic, ci pentru festivitățile faraonice, desfășurate pe parcursul a mai multe luni, organizate pentru căsătoria fiul său, petreceri ce au lăsat cu gura căscată întreaga națiune și lumea.

Anant Ambani, fiului cel mic al lui Mukesh Ambani, s-a căsătorit vineri cu iubita sa, Radhika Merchant, la un centru deținut de familie din Mumbai, într-un punct culminant al festivităților de șase luni care au avut loc pe tot globul, scrie BBC. Nunțile indiene pot fi fastuoase, dar amploarea și dimensiunea celei a odraslei lui Ambani au eclipsat, chiar și pe cele ale vechilor familii regale.

Prezența celebrităților de la Bollywood la fiecare petrecere, spectacolele de un milion de dolari ale vedetelor pop globale precum Rihanna și Justin Bieber și o mulțime de personalități din lumea politică, a afacerilor sau artistică, de pe întreg mapamondul ararp că aceștia văd India ca pe o piață mare. Printre nuntașii de soi s-au numărat Mark Zuckerburg de la Meta, CEO-ul Samsung Han-Jong Hee, Bill Gates, fiica fostului președinte american Donald Trump, Ivanka, foștii premieri britanici Boris Johnson și Tony Blair, președintele FIFA Gianni Infantino și surorile Kardashian.

„Aceștia sunt oameni foarte ocupați. Ei nu vin doar pentru a se distra", a declarat James Crabtree, autorul cărții The Billionaire Raj: A Journey Through India's New Gilded Age, pentru BBC. „Asta spune că liderii de afaceri la nivel mondial cred că Ambani este important din punct de vedere strategic și, de asemenea, văd India ca pe o piață foarte mare".

Soții Ambani sunt adesea descriși ca fiind cea mai importantă familie de afaceri din India. Aceștia conduc Reliance Industries, un conglomerat de petrol și telecomunicații care a fost fondat de tatăl lui Mukesh Ambani, Dhirubhai Ambani - un bărbat cu o moștenire controversată care a obținut statutul legendar pentru că a navigat cu dibăcie în controversata politică pre-liberalizată a Indiei, creând în același timp bogăție enormă pentru acționarii companiei sale, scrie BBC.

Dhirubhai a murit în 2002, iar imperiul pe care l-a fondat a fost împărțit între cei doi fii ai săi - Anil și Mukesh - după ceea ce ar putea fi descris drept una dintre cele mai aspre bătălii pentru succesiune din India. De atunci, averea fraților s-a diferențiat, mai tânărul Anil declarând faliment și Mukesh pivotând din ce în ce mai mult către afaceri orientate spre consumatori, chiar dacă baza o reprezintă afecerile în petrochimie. Rafinăria sa de petrol din orașul din vest Jamnagar este cea mai mare din lume. În ultimii ani, Reliance a adus în India unele dintre cele mai celebre mărci de lux din lume, de la Valentino la Versace și Burberry la Bottega.

La începutul acestui an, Reliance a semnat un acord obligatoriu pentru a fuziona platformele sale de divertisment cu Disney. Este o afacere care face din Mukesh Ambani un jucător formidabil în spațiul de streaming digital, cu drepturi la turnee de cricket și la spectacole internaționale. Dar conglomeratul și-a început într-adevăr șirul de cumpărături în timpul pandemiei de Covid-19, când a obținut investiții de miliarde de dolari de la mai mult de o duzină de jucători globali, inclusiv Meta și Google.

Strategia agresivă de prețuri a companiei a constituit o provocare serioasă pentru participanții străini precum Netflix și Amazon. Acum, următoarea țintă a lui Mukesh Ambani sunt serviciile financiare, Reliance intrând într-o societate în comun cu BlackRock, cu sediul în SUA, pentru o afacere de brokeraj și administrare a averii.

Anant Ambani este fiul celui mai bogat om din Asia și face parte dintr-o familie renumită din India. În vârstă de 29 de ani, el a intrat în afacerea tatălui său, Reliance Industries, și a reușit să strângă propria avere. Se crede că valoarea netă a tânărului este de aproximativ 40 de miliarde de dolari, conform The Sun. A urmat cursurile Universității Brown din Rhode Island, însă a revenit în India pentru a se ocupa de afacerile cu energie ale companiei familiei. Cu toate acestea, nunta cu Radhika Merchant, este cea care i-a sporit faima la nivel mondial.

Radhika Merchant, în vârstă de 29 ani, provine dintr-o familie indiană înstărită. Părinții ei, Viren și Shaila Merchent, conduc Encore Health și sunt oameni importanți în domeniul farmaceutic din India. După încheierea studiilor liceale, tânăra s-a mutat la New York pentru a studia științe politice. De asemenea, și Merchant a revenit în India pentru a se alătura consiliului de administrație al Encore Health.

Nunta fastuasă, mai ceva ca la curțile fostilor maharahaji, are loc într-o economie în creștere rapidă care creează tot mai mulți milionari și miliardari în India. Poate că miliardarul Ambani face parte dintr-o clasă aparte, dar familiile bogate ca acestea nu mai sunt atât de rare pe cât erau odată în India. Administratorii de averi și economiștii spun că țara naște milionari și miliardari mai repede ca niciodată, datorită unei economii în plină expansiune care îmbogățește marile întreprinderi, facilitând totodată înființarea altora noi.

"Astăzi se naște un miliardar în fiecare lună în țara noastră", a declarat Himanshu Kohli, cofondator al biroului de investiții multifamiliale Client Associates. "La fiecare 30 de minute se naște un milionar". India avea mai puțin de 10 miliardari în urmă cu două decenii, când Mukesh Ambani și fratele său mai mic au apărut pentru prima dată pe lista miliardarilor Forbes după moartea tatălui lor, fondatorul companiei, Dhirubhai Ambani. În prezent, țara este a treia cea mai mare sursă de miliardari din lume, după China și SUA.

Potrivit Forbes, cei 200 de miliardari din India au o valoare netă combinată de aproximativ 950 de miliarde de dolari, scrie WSJ. Printre cei mai bogați indieni se numără Mukesh Ambani, ale cărui afaceri includ energie, telecomunicații și comerț cu amănuntul, și Gautam Adani, a cărui avere a fost generată de afacerile cu energie și infrastructură. Acești maharajahi ai zilelor noastre conduc economia Indiei, iar unii dintre ei cheltuiesc din ce în ce mai mult pentru a demonstra acest lucru.

"Principalul lucru este că anterior maharajahii aveau propriul lor teritoriu, pământ, control", a declarat Kavil Ramachandran, profesor la Indian School of Business din Hyderabad, care cercetează afacerile de familie din India. "Acum trebuie să spui lumii: sunt un maharajah și acest lucru se poate întâmpla doar prin acest tip de declarație publică."

India are în prezent aproximativ 850 000 de milionari, calculați în dolari americani, conform studiului Credit Suisse privind bogăția globală, o creștere de cinci ori față de acum un deceniu. În schimb, produsul intern brut pe cap de locuitor al țării este de numai 2 500 de dolari.

Într-o postare pe blog citată pe larg anul trecut, Saurabh Mukherjea, fondatorul Marcellus Investment Managers din Mumbai, a descris rândurile tot mai numeroase de familii bogate din India drept o nouă clasă "caracatiță" ale cărei tentacule absorb bogăția din diferite întreprinderi și investiții și au legături cu clasa politică din India.

Termenul nu se dorește a fi peiorativ, a spus Mukherjea. În schimb, este o metaforă pentru capacitatea unor jucători de a profita de oportunitățile care apar în India, pe măsură ce infrastructura fizică și digitală transformă economia țării într-o pânză mai mare pentru operațiunile de afaceri, oferind în același timp spațiu pentru firmele mai mici, cu experiență în domeniul tehnologiei.

Mai puțin de 1 000 de întreprinderi reprezintă în prezent între 60 % și 70 % din profiturile întreprinderilor din India, a declarat Mukherjea. Cele mai mari dintre acestea sunt Reliance, Adani Group și Tata Group, care fac bani din orice, de la proiecte de infrastructură mari și costisitoare la vânzarea cu amănuntul. În același timp, mii de firme mici din India sunt neprofitabile și se luptă să supraviețuiască, creând o economie cu două căi.

"Suntem foarte asemănători cu situația în care se afla America în anii '20, acum exact un secol", a spus Mukherjea. "Acolo unde J.P. Morgan, Carnegie, Vanderbilt, Rockefeller, își făcuseră averi, dominau industrii, se ocupau de modul în care era condusă America." În America, explorarea petrolului, căile ferate și autostrăzile au permis economiei să înflorească. În India, internetul, un boom al plăților mobile și o mai bună conectivitate a companiilor aeriene au un efect similar, a spus el.

La rândul lor, noii investitori din India au contribuit la creșterea spectaculoasă a capitalizării de piață a mai multor companii, îmbogățindu-i și mai mult pe proprietarii acestora. Printre miliardarii din India se numără producători de cabluri electrice, vopsele de uz casnic și o marcă de vodcă de producție internă, Magic Moments.

Anas Rahman Junaid, co-fondator al Hurun India, parte a unui grup de cercetare cu sediul la Londra, urmărește de peste un deceniu bogații Indiei pentru o listă anuală a persoanelor cu o valoare netă echivalentă acum cu aproximativ 120 de milioane de dolari sau mai mult. El a declarat că edițiile recente arată că tot mai multe persoane provin din industria prelucrătoare, infrastructură și întreprinderi de consum, ceea ce arată o economie în curs de diversificare.

Nunta familiei Ambani, cu opulenţa şi lista sa de invitaţi plină de VIP-uri, a căpătat brusc conotaţii politice, după ce de-a lungul drumului către locul de desfăşurare au apărut postere ale prim-ministrului Narendra Modi, scrie Reuters. "Bun venit din toată inima iubitului şi respectatului prim-ministru al Indiei, Narendra Modi, în Mumbai", scrie pe zecile de afişe ridicate recent de lucrătorii partidului său de guvernământ de-a lungul drumului spre Jio World Convention Centre, deţinut de Reliance Industries.

În timp ce se aşteaptă ca printre participanţii la nuntă să se numere vedeta de reality show Kim Kardashian, fostul campion la box la categoria grea Mike Tyson, precum şi foştii prim-miniştri britanici Tony Blair şi Boris Johnson, numele lui Modi nu a figurat pe lista de invitaţi prezentată de organizatori, notează Reuters.

Oficial, Modi vizitează zona Mumbai pentru a inaugura "un proiect" şi ar putea participa pentru scurt timp la nunta lui Ambani, a declarat Manoj Shinde, un oficial de poliţie de la departamentul de trafic din districtul Bandra Kurla Complex, unde se află locul de desfăşurare.

Afişele nu au fost instalate de partidul lui Modi, dar este posibil să fi fost puse de unii "lucrători de partid entuziasmaţi", a declarat Keshav Upadhye, purtătorul de cuvânt principal al partidului de guvernământ al lui Modi. Premierul indian, proaspăt reales, s-a confruntat cu numeroase critici din partea liderilor opoziţiei indiene, care spun că este prea apropiat de magnaţi precum Ambani, acuzaţii pe care prim-ministrul şi guvernul său le-au negat.

Nunta a fost considerată un eveniment public de către oficialii locali datorită prezenţei a numeroase celebrităţi internaţionale şi locale, politicieni şi lideri de afaceri. Acest lucru a însemnat că traficul în zonă a fost închis publicului în cea mai mare parte a zilei timp de patru zile - stârnind furia localnicilor din Mumbai - un oraş şi-aşa afectat de congestionarea traficului, în special în sezonul musonic.

Sumele estimate la milioane şi milioane de dolari cheltuite de Ambani pentru petreceri au declanşat, de asemenea, o dezbatere într-o ţară în care inegalitatea veniturilor a crescut. Deşi unii susţinători au spus că evenimentele stimulează economia şi ajută la generarea de afaceri pentru mulţi cetăţeni, alţii, precum politicianul indian de opoziţie Thomas Isaac, au numit cheltuielile "obscene". "Din punct de vedere legal, poate că sunt banii lor, dar astfel de cheltuieli ostentative sunt un păcat împotriva Mamei Pământ şi a (celor) săraci", a declarat el într-o postare pe X.