Panama renunță la Drumul chinezesc al Mătăsii după vizita lui Rubio

Președintele Panama, Jose Raul Mulino, a declarat, după discuții cu secretarul de stat american Marco Rubio , că guvernul țării nu va reînnoi memorandum-ul de înțelegere cu China privind inițiativa Drumul Mătăsii.

Mulino a spus că Rubio „nu a făcut nicio amenințare credibilă de a returna Canalul Panama sau de a folosi forța". Totuși, el a spus că președintele american Donald Trump a decis că prezența Chinei în zona canalului a încălcat tratatul care a dus la predarea căii navigabile către Panama în 1999. Acordul cere asigurarea neutralității permanente a canalului.

Rubio i-a spus președintelui panamez că președintele american Donald Trump nu dorește să mențină status quo-ul în ceea ce privește Canalul Panama, având în vedere influența sporită a Chinei în regiune. Departamentul de Stat al SUA a subliniat în declarația sa că dacă schimbările nu au loc imediat, SUA vor fi obligate să ia măsuri pentru a-și proteja drepturile.

Inițiativa Belt and Road (cunoscută anterior ca One Belt, One Road) este strategia globală a Chinei de dezvoltare a logisticii, infrastructurii și comerțului. Ea provine din ideea „Centurii economice a Drumului Mătăsii", pe care președintele chinez Xi Jinping a prezentat-o ​​pentru prima dată în 2013, în timpul vizitelor sale în țările din Asia Centrală și de Sud-Est. Proiectul își propune să stimuleze proiecte multilaterale de comerț și investiții cu participarea țărilor interesate și utilizarea capitalului chinez și străin.