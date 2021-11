Peste 40.000 politisti se revolta impotriva autoritatilor refuzand sa mai verifice certificatul verde de la 1 ianuarie 2022

Politistii din Romania se revolta impotriva autoritatilor Statului si ameninta cu declansarea protestelor pe o perioada nedeterminata, concomitent cu refuzul de a mai efectua misiuni specifice pandemiei de Covid-19, precum verificarea certificatului verde, sanctionarea cetatenilor pentru nepurtarea mastii, pentru circulatia dupa orele 22.00, etc., misiuni pentru care politistii nu sunt calificati.

Avertismentul vine din partea Federatiei Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania (SPPC), organizatie cu peste 40.000 membri activi si este facut prin intermediul unei scrisorii pe care o prezinta luju.ro. Scrisoarea este adresata partidelor si formatiunilor parlamentare, partidelor care negociaza formarea noului guvern, precum si cetatenilor romani, si are rolul de a trage un semnal de alarma asupra modului in care autoritatile statului inteleg sa trateze Politia Romana in pandemie.

Astfel, SNPPC anunta ca va apela la forma de protest continua si la refuzul exercitarii misiunilor specifice Covid-19 de la 1 ianuarie 2022, daca nu vor fi luate urmatoarele masuri:

-aplicarea, in integralitate (cu efect retroactiv), a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, de la 1 ianuarie 2022;

-actualizarea normei de hrana si a normei de echipare, conform indicilor preturilor de consum, stabiliti de INS, si realitatii economice actual;

-decontarea serviciilor turistice/acordarea voucherelor de vacanta;

-actualizarea sporului de suprasolicitare neuropsihica

-indexarea pensiilor militare de stat, cu rata inflatiei, pe anii 2019 si 2020, asa cum aceasta este stabilita de INS, anual.

Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania subliniaza ca va recurge la acesta masura intrucat, de la declansarea pandemiei de Covid-19 politistii au fost insarcinati cu misiuni specifice Covid-19, in acelasi timp in care deficitul de personal operativ s-a adancit, iar preturile au crescut disproportionat cu veniturile. De asemenea, in ciuda faptului ca revendicarile de mai sus au fost aduse la cunostinta repetat in ultimul an si nu numai, atat Administratiei Prezidentiale, ministrului Afacerilor Interne, Guvernului si Parlamentului, niciuna dintre aceste institutii nu a catadicsit sa asculte vointa celor peste 40.000 politisti.

In finalul scrisorii, SNPPC atrage atentia ca daca se va ajunge la proteste, consecinta va fi blocarea Sistemului de ordine publica, "in conditiile in care Politia, Politia de Frontiera si alte structuri din MAI sunt un pilon de baza al sigurantei statului, comunitatilor si populatiei!".

"Partidelor si formatiunilor parlamentare,

Partidelor care negociaza formarea noului guvern,

Concetatenilor nostri,



Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania, organizatie cu reprezentativitate juridica in Ministerul Afacerilor Interne, la nivel ,,sector de activitate Ordine Publica", avand in componenta aproximativ 40.000 de membri, va supune atentiei o situatie de exceptie, care presupune necesitatea unui consens politic, pentru adoptarea unor masuri legislative, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2022, pentru a fundamenta indeplinirea in conditii optime a misiunilor complexe ce revin institutiei noastre, in folosul cetatenilor, al comunitatilor si al statului:

In concret, ne referim la misiunile statuate in Constitutie, in legile speciale si in actele normative care definesc activitatea structurilor MAI, privind apararea vietii, integritatii corporale si a libertatii persoanelor, a proprietatii private si publice, a drepturilor si intereselor legitime ale cetatenilor si comunitatilor; asigurarea, mentinerea si restabilirea ordinii publice; prevenirea si combaterea fenomenului infractional si a terorismului; supravegherea si securizarea frontierelor Romaniei/UE; combaterea criminalitatii de orice fel; gestionarea situatiilor de urgenta; prevenirea si combaterea efectelor pandemiei declarate de Guvern; asigurarea respectarii/implementarii politicilor de azil si migratie si multe altele.

Este bine cunoscut faptul ca, la temelia unei societati se afla nevoia de siguranta si liniste publica, atat a cetatenilor, cat si a comunitatilor ori a statutului, iar Sistemul de Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala contribuie la fundamentarea acestei nevoi, dat fiind faptul ca am depus un Juramant de credinta, prin care ne punem viata in slujba semenilor, fiind obligati de lege sa ne aflam la datorie 24 din 24 de ore.

In context, masurile pe care vi le supunem analizei, deciziei politice si, in consecinta, procesului de legiferare vizeaza cuprinderea, in programul de guvernare si in proiectul bugetului de stat pentru 2022, a urmatoarelor drepturi:

1- aplicarea, in integralitate (cu efect retroactiv), a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, de la 1 ianuarie 2022, respectiv a prevederilor din Anexele VI si VIII, care privesc personalul din familia ocupationala Aparare, Ordine Publica si Securitate Nationala; va reamintim faptul ca familia noastra ocupationala este cea mai indepartata, dintre toate familiile ocupationale bugetare, de intrarea pe grilele de salarizare aferente anului 2022, deoarece, prin OUG succesive, a fost amanata aplicarea prevederilor Legii 153. Prin aceasta masura, salarizarea politistilor, militarilor si a personalului civil din acest sistem ar fi in concordanta cu riscurile profesionale, cu privatiunile si incompatibilitatile prevazute in lege, in contextul unor misiuni tot mai complexe;

2 - actualizarea normei de hrana si a normei de echipare, conform indicilor preturilor de consum, stabiliti de INS, si realitatii economice actuale, avand in vedere faptul ca, in prezent, acestia au depasit valoarea procentuala de 6%, iar, spre exemplu, OG nr. 26/1994 stipuleaza ca norma de hrana se va actualiza atunci cand este depasita valoarea procentuala de 5%, fata de luna in care aceasta a fost calculata ultima data;

3 - decontarea serviciilor turistice/acordarea voucherelor de vacanta;

4 - actualizarea sporului de suprasolicitare neuropsihica, prevazut in Legea 153/2017, la nivelul de 20%, pentru toti beneficiarii din cadrul MAI, asemenea altor beneficiari din sistemul de Justitie, pentru a contribui la consolidarea Politiei Judiciare si a celorlalte structuri politienesti, care desfasoara activitati esentiale si de mare complexitate, individual sau in colaborare cu Parchetele, la nivel teritorial si national;

5 - indexarea pensiilor militare de stat, cu rata inflatiei, pe anii 2019 si 2020, asa cum aceasta este stabilita de INS, anual.

Domnilor viitori guvernanti,

Domnilor parlamentari,

Cu deplin respect pentru statul de drept, pentru concetatenii nostri, pentru Constitutie si pentru Juramantul pe care l-am depus in interesul poporului roman si al Romaniei:

Va aducem la cunostinta ca, in cazul unui raspuns nefavorabil din partea dvs. sau al neimplicarii, in timp util, in solutionarea acestor revendicari - pe care le-am adus la cunostinta Administratiei Prezidentiale, a ministrului Afacerilor Interne, a Guvernului si a Parlamentului, de nenumarate ori, pe parcursul acestui an, dar si a celor anteriori -, in conditiile in care misiunile pe care ni le-ati pus in sarcina au crescut exponential, din martie 2020, deficitul de personal operativ s-a adancit, iar preturile utilitatilor si al cosului minim au crescut disproportionat cu veniturile, vom fi nevoiti sa declansam proteste la nivel national, pe o perioada nedeterminata, in paralel cu atacarea in Justitie si refuzul de a efectua misiuni specifice pandemiei (refuzul verificarii certificatului verde, refuzul desfasurarii misiunilor specifice covid 19, pentru care nu suntem calificati si avem o dotare logistica precara ori insuficienta, refuzul efectuarii de ore suplimentare), situatie care va conduce la blocarea Sistemului de ordine publica, in conditiile in care Politia, Politia de Frontiera si alte structuri din MAI sunt un pilon de baza al sigurantei statului, comunitatilor si populatiei!

Asteptam raspunsul dumneavoastra intr-un orizont de timp rezonabil.

Biroul Executiv FSNPPC"