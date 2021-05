Ploaie de stele cazatoare in noaptea de 6 spre 7 mai. Meteoritii provin din coada cometei Halley

O ploaie de stele cazatoare, denumita Eta Aquaride, se va putea vedea in noaptea de 6 spre 7 mai pe cerul Romaniei, un adevarat spectacol pentru pasionatii de astronomie.

Trebuie mentionat faptul ca meteoritii stralucitori de pe bolta cereasca sunt bucati care provin din coada Cometei Halley. Evenimentul anual poate fi vizionat cu ochiul liber, fara a fi nevoie de un telescop, insa expertii recomanda observarea acestui fenomen dintr-o zona libera, din afara orasului, pentru a avea o vizibilitate perfecta, potrivit Daily Mail.

Show-ul oferit de ploaia de stele cazatoare Eta Aquaride este rezultatul trecerii Pamantului printr-un nor, care contine resturi lasate in urma de Cometa Halley, in timpul ultimei sale calatorii prin Sistemul nostru Solar, din anul 1986. NASA a anuntat ca pentru a vedea meteoritii trebuie "sa dispunem de un scaun confortabil" si sa fim pregatiti sa stam cateva ore, pentru a asista la impresionantul spectacol de pe bolta cereasca.

Astronomii au comunicat faptul ca acest curent de meteoriti Eta Aquaride va aduce pe cer aproximativ 40 de stele cazatoare pe ora, iar apogeul pentru aceasta ploaie de stele cazatoare Eta Aquaride va fi in noaptea de 6 spre 7 mai 2021. "Ploaia de meteoriti Eta Aquaride este recunoscuta pe plan mondial, in special datorita stelelor cazatoare foarte rapide, care se deplaseaza cu viteze de pana la 70 de kilometri pe ora, potrivit Travel Leisure.