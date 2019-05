Posturi vacante la CCR. Gheorghe Stan, avansat de PSD, la audiere: „Tot ce emite Comisia de la Veneţia nu e obligatoriu"

Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a adoptat, marţi, raport favorabil pentru toţi cei trei candidaţi la funcţia de judecător al CCR. Pentru acest post s-au înscris şeful SIIJ, Gheorghe Stan, propus de PSD, deputatul PNL Ioan Cupşa şi avocatul Vlad Ştefan, propus de USR.

Urmează ca o singură persoană să fie votată în plenul Camerei Deputaţilor, în această după-amiază, pentru a ocupa postul vacant de la CCR. Pe acelaşi model, Comisia juridică a Senatului a adoptat raport favorabil pentru toţi candidaţii la postul de judecător al CCR. PSD l-a propus pe fostul vicepreşedinte al CSM Cristian Deliorga, PNL pe senatorul Daniel Fenechiu, USR pe Mircea Ursuţa Daraban, iar Gheorghe Iancu candidează independent. Senatul va avea plen începând cu ora 12.00 în care va decide asupra persoanei ce urmează să ocupe funcţia de judecător a Curţii Constituţionale. Procedurile parlamentare vin în contextul în care mandatul actualului judecător CCR Simona-Maya Teodoroiu expiră pe 15 iunie.

Cristian Deliorga, propunerea PSD pentru funcţia de judecător la CCR este în prezent judecător la Curtea de Apel Constanţa, la Secţia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie. Acesta ar urma să o înlocuiască pe Simona-Maya Teodoroiu la Curtea Constituţională, al cărui mandat expiră tot pe 15 iunie. Senatorul Daniel Fenechiu, propus de PNL, este vicepreşedinte al Comisiei juridice, în timp ce USR l-a nominalizat pe avocatul Ovidiu Mircea Ursuţa Daraban. Există şi o candidatură independentă, cea a fostului Avocat al Poporului Gheorghe Iancu. De asemenea, Camera Deputaţilor are marţi aceeaşi procedură pentru numirea unui nou judecător la CCR. Astfel, Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a adoptat, marţi, raport favorabil pentru toţi cei trei candidaţi la funcţia de judecător al Curţii. Pentru acest post s-au înscris şeful SIIJ, Gheorghe Stan, propus de PSD, deputatul PNL Ioan Cupşa şi avocatul Vlad Ştefan, propus de USR. Raportul a fost adoptat de Comisia juridică cu 25 de voturi „pentru" şi două abţineri. Camera Deputaţilor urmează să decidă, în plenul de marţi, care va începe la ora 10.00, votul final fiind la ora 12.00, persoana care va fi validată poentru postul de judecător al Curţii Constituţionale. Persoana care va fi numită ar urma să îl înlocuiască pe judecătorul CCR Ştefan Minea, al cărui mandat expiră tot pe 15 iunie.

Şeful Secţiei de anchetă, Gheorghe Stan, a spus la audierea din Comisia juridică a Camerei Deputaţilor pentru funcţia de judecător la CCR, că tot ce transmite Comisia de la Veneţia nu are caracter obligatoriu, însă în deciziile Curţii acestea sunt avute în vedere, fiind şi explicate în hotărâri.

Stelian Ion, de la USR, l-a întrebat pe Gheorghe Stan, la audierea din Comisia juridică a Camerei Deputaţilor pentru funcţia de judecător la CCR, dacă recomandările Comisiei de la Veneţia sunt de luat în considerare sau pot fi ignorate de către judecătorii Curţii.

„Dacă pornim de la decizia recentă a CCR, în considerente se menţionează că doar deciziile, regulamentele şi directivele sunt obligatorii, din perspectiva Tratatului de la Lisabona. Iar cele înscrise în MCV au calitatea de recomandare, nu sunt obligatorii. Apreciez că tot ce emite Comisia de la Veneţia nu e obligatoriu, dar în toate deciziile CCR sunt avute în vedere recomandările Comisiei de la Veneţia, pe care le şi explică în hotărâri", a răspuns Gheorghe Stan.

Totodată, şeful Secţiei de anchetă a fost întrebat şi câte articole are Constituţia.

„Nu e vorba de număr de articole, că are 153 sau 156 de articole", a răspuns Stan.

De asemenea, deputatul USR Stelian Ion a vrut să afle care este explicaţia „ascensiunii profesionale fulminante" a lui Stan, subliind că acesta a ajuns ca în doar un an să aibă grad de PÎCCJ, performanţă pe care, potrivit acestuia, puţini procurori o obţin.

La rândul său, Stan a precizat că toate gradele au fost obţinute în baza concursurilor aferente.

CUM AU DECURS AUDIERILE

În cadrul audierilor candidaţii au vorbit despre ceea ce îi recomandă pentru funcţie şi despre cum consideră ei că ar trebui să fie un judecător CCR.

Astfel, deputatul PNL Ioan Cupşa a spus că este esenţială respectarea Constituţiei, precizând că o primă condiţie a unui magistrat la CCR este independenţa.

„Fiind convins de nevoia de lege cred în Constituţie ca fiind Legea fundamentală pentru fiecare dintre noi. Vreau să vă spun că această Constituţie a noastră dă naştere şi forţă organizării noastre sociale ca stat unitar, independent suveran. Sunt un adept informat al constituţionalismului. Îmi place să cred că înţeleg noştiunea statuluid e drept, cât de importante sunt libertăţile şi drepturile fundamentale pentru oameni. Suntem datori cu toţii să protejăm Constituţia. CCR asta face, garantează supremaţia Constituţiei, ocroteşte potrivit legii. Cred că un judecător pentru a fi independent în mod esenţial trebuie să fie integru şi competent. Integritatea e condiţia esenţială, fundamentul pentru ca acel judecător al CCR să fie independent. Cred în stabilitate, în justa măsură, dar înţeleg în egală măsură nevoia de schimbare. Dar totul trebuie să se întâmple atunci când intervenim cu justă măsură şi va fi nevoie să intervenim", a afirmat deputatul PNL Ioan Cupşa, marţi, în cadrul audierii Comisiei juridice a Camerei.

La rândul său, avocatul Vlad Ştefan, propus de USR pentru postul de judecător la CCR, a declarat că vede ca fiind un atu faptul că nu face parte din niciun partid politic.

„Am 45 de ani. Nu sunt membru al unui partid politic. Nu ştiu dacă este neapărat un avantaj, dar oferă o privire cu independenţă şi obiectivitate indiferent de taberele politice care dezbat subiectul. Din punctul meu de vedere este un atu. Cred că totuşi judecători ide acolo trebie să aibă doza necesară şi proporţională de îndepărtare de zona politică. Nu mi-am pregătit un discurs şi nici nu vreau să vă vorbesc de lucruri absolut cunoscute, rolul şi funcţia CCR. Sigur judecătorii Curţii trebuie să fie independenţi, sigur că trebuie să fie garanţii Constituţiei. Voi insista asupra unui aspect pe care eu în consider absolut esenţial în aplicarea Constituţiei. Constituţia este un organism viu. De aceea mie îmi place să spun că dreptul nu e o simplă înşiruire de cuvinte la fel cum viaţa nu este o simplă înşiruire de secunde", a spus Ştefan.

El a vorbit şi despre deciziile interpretative ale CCR despre care a spus că unele instanţe o aplică şi altele nu.

„În opinia mea, ce ar trebui să se întâmple la CCR, este o ponderare în legătură cu deciziile interpretative. Sigur ele sunt apanajul unor sisteme constituţionale consacrate. Ele sunt necesare, dar în măsura în care legislaţia noastră nu consacră prevederile legale cu privire la deciziile interpretative iată există o separare în instanţele noastre. Unii o aplică, alţii nu. În legislaţie nu există reglementat efectul deciziilor interpretative. Ele îşi au sensul lor, dar nu trebuie să fie excesive", a conchis Vlad Ştefan.

Actualul şef al Secţiei de Investigaţie a Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ), Gheorghe Stan a spus că statul de drept e esenţial într-un stat.

„E pentru prima oară când vorbesc în calitate de magistrat în faţa unei Comisii parlamentare. În candidatura mea arăt faptul că am vechime peste 20 de ani ca procuror, timp în care mi-am urmărit obiectivele, respectarea profesiei. Am îndeplinit funcţii de conducere la unităţile de Parchet. Mi-am desfăşurat activitatea în cadrul MJ. În prezent sunt procuror-şef al SIIJ. Astfel apreciez că deţin nu doar cunoştinţele necesare, dar mai ales experienţa în scopul ocupării postului unui judecător la CCR. Cred că asta constituie un avantaj prin prisma practicii dobândite. Consider că numirea unui magistrat în această funcţie constituie o garanţie a respectării independenţei. Pornind de la una ditre definiţiile statutul de drept, el este garantul drepturilor şi libertăţilor individuale, asigurând securitatea internă şi externă a statului. În situaţia în care aş fi ales judecător al CCR m-ar interesa să respect supremaţia Constituţiei", a explicat Stan.

Şi Senatul are tot marţi aceeaşi procedură de a audiat candidaţii în Comisia juridică şi posibil ulterior vot în plenul Senatului pentru funcţia de judecător la CCR.