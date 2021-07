Povestea Teodorei, tânăra în scaun cu rotile care a intrat la Medicină în Spania: "Mi s-a spus că nu pot!"

Maria Teodora Dumitru are o poveste de viață cu adevărat impresionantă, care nu poate să fie decât o lecție de curaj și determinare. La vârsta de un an a fost diagnosticată cu paralizie cerebrală și tetrapareză spastică, se deplasează cu ajutorul scaunului cu rotile și nu poate să scrie. Nu îi lipsește însă ambiția: tocmai a fost admisă la Medicină, la Universitatea Complutense din Madrid, Spania.

Teodora a scris pe blog despre piedicile peste care a fost nevoită să treacă în drumul ei spre împlinirea visurilor pe care le-a avut. Cu toate că mama ei a învățat-o "să fie un copil normal", relatează momentul în care s-a izbit de societate, de reticența oamenilor și a realizat că o sa îi fie greu să se integreze. "Mamei mele îi fusese recomandată o anume învățătoare care se presupunea că are răbdare cu copiii. M-a refuzat pe motiv că nu știe cum să mă noteze dacă nu pot să scriu. De parcă, pentru a învăța ai nevoie neapărat de un pix și o hârtie", scrie Teodora pe blog. Așa a ajuns la o altă învățătoare, care a reușit să o facă să se simtă parte din grup.

Incapacitatea de a scrie cu pixul nu a mai fost o piedică. Din contră, a fost îndemnată încă de pe atunci să folosească calculatorul. Își aducea temele printate, după ce le scria în Word, iar în cazul testelor îi dicta învățătoarei răspunsurile. Lucru care a continuat și pe parcursul celorlalți ani de școală. Evaluarea Națională i-a adus o medie de admitere la liceu de 9,77, astfel că a intrat la Colegiul Național "Iulia Hașdeu", la clasa de mate-info bilingv engleză. La liceu a reușit să ia examenul de Cambridge, iar la Bacalaureat a obținut media 9,13. "Am terminat 12 clase și am realizat atâtea lucruri fără să scriu", punctează Teodora.

Cu toate că i s-a spus în repetate rânduri că nu are cum să practice această meserie din cauza diagnosticului ei, nu s-a lăsat, "a simțit că asta trebuie să facă". Nu a reușit din prima. Trei ani a încercat, a eșuat, s-a ridicat, s-a pregătit din nou și din nou. În urmă cu doar două ore a făcut marele anunț. "Astăzi, unul din visele mele a devenit realitate! Și, vă rog, dați-mi voie să scriu cu CAPS. După trei ani de muncă și tot atâtea încercări, pot spune, mândră de mine, că SUNT STUDENTĂ LA MEDICINĂ ÎN ANUL I la Universitatea Complutense din Madrid!! Morala? Never give up!! La propriu!", a anunțat Teodora pe Facebook.