România aprobă în fine medicamentul Favipiravir pentru tratarea Covid-19, cu rezultate excelente în prima fază a bolii. Statul vrea să elibereze spitalele

România a decis să aprobe utilizarea medicamentului Favipiravir în tratarea Sars-Cov-2. Măsura a fost luată tocmai pentru a trata pacienții cu forme ușoare si medii. Ministrul Sănătății, Cseke Attila, susține că Favipiravirul o să fie eliberat doar în circuit închis în spitale.

„În protocolul de tratament pot fi eliberate în regim închis la recomandarea medicului din spital. Este vorba despre eliberarea medicamentului Favipiravir. E un medicament care are autorizație temporară în India. Medicamentul nu poate fi acordat pe gratis de farmacii. El nu are autorizații de punere pe piață în România. Medicul de boli infecțioase evaluează: fie pacientul stă în spital și primește tratament, ori dacă are forme ușoare poate fi tratat acasă cu acest mediament. Dacă medicul consideră că se poate trata pacientul acasă i se prescrie medicamentul si urmează tratamehntul la domiciliu", a spus Cseke Attila.

Potrivit Ministerului Sănătății, în India, țara de proveniență, Favipiravir are un aviz temporar pentru fabricaţie şi comercializare obținut în urma unui proces de evaluare accelerată și conditionată de multiple cerințe și care nu poate fi asimilată cu o autorizație de punere pe piață emisă în acord cu legislația europeană în vigoare. Conform Protocolului Național de tratament al bolnavilor infectați cu virusul SARS-CoV-2, se reomandă ca medicamentul Favipiravir să fie administrat în formele ușoare și medii de infecție cu corornavirus în prima săptămână de boală.