Absorbția de fonduri europene la jumătatea perioadei bugetare 2021-2027 e zero, arată Consiliul Fiscal în opinia despre rectificarea bugetară. Potrivit datelor instituției, România nu a atras aproape nici un euro din fondurile de coeziune și structurale în valoare de peste 30 de miliarde de euro care i-au fost alocale.

Poliţia din regiunea Schaffhausen a declarat că a arestat „mai multe persoane" sub suspiciunea de incitare şi complicitate la sinucidere, după ce, luni, o persoană ar fi murit folosind o capsulă fabricată de compania Sarco.

Dr. Rima E. Laibow a împărtășit cu Maria Zeee că vaccinul împotriva variolei maimutei (monkeypox - mpox), denumit ACAM2000, aprobat de US Food and Drug Administration („FDA"), are un prospect care avertizează că persoanele care primesc injecția pot provoca moartea persoanelor nevaccinate din jurul lor.