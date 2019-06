Sambata e ziua marsurilor in Bucuresti: Manifestarea "normalitatii" si parada gay pleaca din acelasi punct

In Capitala vor avea loc, sambata, Marsul Bucharest Pride, sub sloganul #loveforall, dar si Marsul Normalitatii, organizat de Noua Dreapta.

Marsul Bucharest Pride incepe la ora 17:00. Pleaca din Piata Victoriei, pe Calea Victoriei, pana la Piata Universitatii, unde vor avea loc discursuri si vor mixa mai multi DJ.

"La Bucharest Pride 2019 facem petrecere de majorat pentru comunitatea LGBTQIA+ pe Calea Victoriei. Vino sa te bucuri alaturi de prima generatie care iubeste liber, la 18 ani de la abrogarea articolului 200 care pedepsea cu inchisoarea relatiile intre persone de acelasi sex.

Comunitatea LGBTQIA+, Familii, Prieteni, ONG-uri, Ambasade, Societate civila, Institutii, Companii, suntem din ce in ce mai multi si ne sustinem cauza: egalitate si solidaritate.

Suntem #AllForLoveForAll! De 15 ani petrecem impreuna! In 2005 am fost cateva sute, anul trecut am fost peste 7000", transmit organizatorii marsului.

Inainte cu cateva ore, de la 12:00, tot in Piata Victoriei va incepe Marsul Normalitatii, pe traseul Piata Romana - Piata Universitatii - Piata Unirii - Patriarhia Romana.