Se confirmă că Omicron s-a mutat într-un șoarece de laborator si a "sărit" la om. Scăpat intentionat sau nu?!

Inca din 16 decembrie 2021 a aparut ipoteza ca varianta Omicron, care a suferit atat de multe mutatii, ar fi putut sa fi apărut la un șoarece, intrucat s-a comportat ca si cum ar fi provenit de la acest animal. Trebuie spus ca cercetatorii stiu deja dupa atatia ani de lucru cu coronavirusii care sunt mutatiile specifice fiecarei specii pe care o infecteaza.

Omicron era o varianta a virusului care a provenit din "rădăcina" ancestrala a Sars-Cov-2 si care era disparuta din aprilie 2020. In toata aceasta perioada ea a fost prezenta in experimentele cu soarecii de laborator, a facut mutatii intr-un timp indelungat si a "sarit" inapoi la om in octombrie-noiembrie 2021, este ceea ce arata un studiu recent facut de cercetatorii care au folosit un model computerizat pentru a merge "inapoi in timp" cu evolutia lui Omicron. Asa au realizat ca mutatiile suferite sunt specifice celor pe care le fac coronavirusii la rozatoarele folosite ca animale de laborator cu celule umanizate. Ca atare, aparitia Omicron e pricinuita tot de o "scapare din laborator". Daca e intentionata sau nu ramane de vazut.

Cercetătorii se întrebau de unde provine variabila Omicron si cum de a apărut brusc fara nici un istoric evolutiv concret. Oamenii de știință din China au publicat recent un studiu care confirma si alte cercetari efectuate la finalul anului trecut si care sugerau doar o evolutie de la soareci. Acum, in urma modelului computerizat folosit se confirma aceasta ipoteza. Acest lucru ar fi de natura sa-i "linisteasca" pe experti pentru ca spunca s-ar fi putut sa fie si mai rau, adica in loc de o varianta "mai blândă", virusul sa se fi mutat intr-una cu mult mai agresiva decat Delta. Ramane de vazut ce va fi cu varianta hibrida descoperita in Cipru dintre Delta si Omicron, numita deja Deltacron. Daca aceasta din urma va lua contagiozitatea lui Omicron dar agresivitatea lui Delta atunci e un pericol real.

Studiul - publicat în Jurnalul de Genetică și Genomică Poate fi citit pe un server pre-pint bioRxiv. O echipă de oameni de știință de la Academia Chineză de Științe din Beijing a descoperit că varianta omicron „este foarte asemănătoare cu mutațiile asociate cu dezvoltarea virusului în celulele de șoareci", potrivit datelor. Știința IFL. „Mai mult, ei spun că mutațiile arată că virusul s-a adaptat pentru a infecta celulele de șoareci. Rezultatele noastre indică faptul că strămoșii Omicron au sărit de la oameni la șoareci, iar mutațiile s-au acumulat rapid care au infectat acea gazdă, apoi au sărit înapoi la oameni, indicând calea evolutivă interspecie a focarului Omicron", au spus autorii.

Initial exista ipoteza ca Omicron ar fi provenit de la un pacient cu HIV care avea sistemul imunitar deficitar si astfel virusul a stat foarte multa vreme in organismul acestuia suferind mutații. „Sistemul tău imunitar elimină de obicei virusul destul de repede, dacă funcționează la capacitate maximă", a spus Linda Gayle Becker, profesor care conduce Fundația Desmond Tutu pentru HIV din Cape Town, Africa de Sud. „La cineva în care imunitatea este suprimată, atunci vedem că virusul persistă. Și nu doar stă, se reproduce. Pe măsură ce se înmulțește, suferă potențiale mutații. Și la cineva în care imunitatea este suprimată, virusul poate persista.", a adăugat ea.

Potrivit oamenilor de știință, infecția virală s-ar fi transmis la animale la jumătatea anului 2020, a raportat STAT. După ce a acumulat multe mutații la animal, coronavirusul modificat ar fi făcut apoi saltul înapoi la oameni. Acest lanț de evenimente poate fi descris ca zoonoză inversă, în care un agent patogen sare de la om la animale, urmată de zoonoză, în care un germen trece de la animale la om. O dovadă cheie în sprijinul acestei teorii este că Omicron se diferențiează de alte variante de SARS-CoV-2, a declarat Kristian Andersen, imunolog la Institutul de Cercetare Scripps, pentru STAT. Studiul condus de cercetătorii UCLA pe șoareci a făcut posibilă măsurarea daunelor produse de infecție în corp. Virusul nu afectează doar plămânii, ci și rinichii, splina și alte organe și încetinește producția de energie în celulele inimii.

VIDEO AICI si AICI: