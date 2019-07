Sfatul unui antrenor de fitness: Ce se intampla daca mananci carne seara

Mihai Gherghina, antrenor de fitness, cu experienta in sport, lanseaza un semnal de alarma cu privire la masa de seara. Primul sfat pe care-l da Mihai, in orice dieta de slabire, este cu privire la masa de seara.

"Masa de seara trebuie sa fie pana-n orele 18:00 - 19:00, pentru ca seara scade metabolismul si corpul nostru elimina hormoni de odihna. Prin urmare, timpul acela este sa ne odihnim, nu sa mancam, in special carne sau carbohidrati care ne ingreuneaza digestia.

Ne trezim obositi, ceea ce nu e un lucru bun. Nu ne e foame la micul dejun, ceea ce iar nu e un lucru bun. In plus, carnea poate putrezi si sta pe intestine mai mult de doua saptamani si ne putem imbolnavi", spune antrenorul de fitness. El afirma ca multi "pica in capcana" mesei de seara. Totodata, recomanda cel mult o salata celor care ajung foarte infometati acasa, seara si au nevoie de o masa tarzie.