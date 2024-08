Sloturi cu șeptari mai puțin cunoscute, pe care merită să le încerci

Sloturile cu șeptari sunt printre cele mai apreciate de utilizatorii din țara noastră. Puntea de legătură formată între vremurile de început ale jocurilor ca la aparate și grafica modernă din zilele noastre a făcut ca, de-a lungul timpului, să fie lansate o mulțime de sloturi de top cu șeptari.

Constant apar producții noi, însă, pe lângă titluri deja clasice, ca Burning Crown, Shining Crown, Dice & Roll sau 40 Super Hot, mai există și jocuri mai puțin cunoscute cu șeptari, care merită încercate. Câteva recomandări vei descoperi în rândurile de mai jos.

Sugartime Clover Chance

Acest slot face parte din colecția EGT Digital și este o explozie de culoare. Șeptarii plătesc destul de bine în acest slot cu dulciuri. Sunt al doilea simbol ca valoare, după o prăjitură. Trifoiul cu patru foi este și el prezent și plătește decent. Un punct forte al acestui joc este că poți să cumperi speciala. De asemenea, poți să apelezi la o funcție care îți mărește șansele de a declanșa runda bonus. În plus, slotul este conectat la jackpotul Clover Chance, desfășurat pe patru nivele. Slotul mai beneficiază și de rotiri gratuite cu multiplicatori.

Hot Hot 777

Jocul poartă semnătura celor de la Wizard Games și are animații sonore interesante, demne de o petrecere de lux din anii '50. De fapt, toată tematica jocului este una de petrecere, pornind de la femeia frumoasă care urmărește acțiunea de pe margine, îmbrăcată într-o rochie elegantă, de culoare roșie. Ca simboluri, în acest slot regăsim o sticlă de șampanie, șeptarii, BAR și jetoane de cazino. Este, practic, o combinație între vechi și nou. Jocul are și rotiri gratuite și este una dintre cele mai „fierbinți" alegeri pe care o poți face pe site-urile care oferă sloturi 7777 gratis sau la cazinourile legale cu mize reale.

27 Wins

Slotul 27 Wins oferă posibilitatea de a câștiga premii de până la 1.000x miza. Creat de EGT, acesta este un slot cu fructe și șeptari. Acțiunea se desfășoară pe o matrice standard, cu 3 rânduri și 3 role, iar liniile de plată sunt în număr de 27. Pe lângă șeptari, în acest slot mai găsim ca simboluri cireșele, pepenii și strugurii. În plus, jocul oferă și jackpot, dublaj și alte premii misterioase. Simbolul Wild din acest slot este pălăria Joker, în timp ce Scatter-ul este redat sub forma unui logo 27 Wins. Per total, slotul 27 Wins are parte de recenzii bune, chiar dacă nu este la fel de cunoscut precum alte jocuri create de EGT.

Fruits and Wilds 2

BVV a creat un slot interesant. Formatul este clasic, cu 3 linii și 3 coloane, iar coloana sonoră este una dinamică. Practic, având în vedere muzica de pe fundal, îți va fi greu să te gândești la altceva decât la acțiunea în sine. Fructele și șeptarii sunt simbolurile care apar cel mai des pe ecran. Totuși, simbolurile Wild cu multiplicatori sunt cele mai râvnite de utilizatori. Grafica nu se remarcă în mod deosebit, dar per total experiența de joc este una plăcută.

Redfate 10

Pateplay este compania care a creat slotul Redfate 10. Formatul acestui joc este 5x3 și putem spune că este un slot clasic, din moment ce printre simboluri mai găsim, pe lângă șeptari, clopoței și fructe. Nici coloana sonoră nu iese în evidență, dar apariția unui glob de cristal face lucrurile mai interesante. Per total, slotul Redfate 10 primește nota de trecere.

Jocurile de noroc cu mize reale se adresează în exclusivitate persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani. Fii responsabil!