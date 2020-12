Sofer de autocar, batut crunt de trei romani veniti din Italia: "Dupa mai multe ore de asteptare, rabdarea lor a cedat"

Trei barbati cu varste cuprinse intre 23 si 45 de ani au provocat un scandal in autogara din Arad, dupa ce l-au batut pe soferul autocarului care ii aducea din Italia. Ei erau nemultumiti de faptul ca autovehiculul avea o defectiune.

Potrivit unui comunicat de joi al Jandarmeriei Arad, un echipaj de Jandarmerie a fost directionat, miercuri dupa-amiaza, de catre operatorul 112 la sediul unei autogari din municipiul Arad, unde era reclamat un scandal cu participarea a mai multor persoane. Ajunsi acolo, jandarmii au identificat persoana apelanta, care a declarat ca a fost lovita cu pumnii si picioarele, indicand ca agresorii sunt trei persoane dintr-un grup.

"Scandalul ar fi fost provocat in urma unor neintelegeri. Cei trei barbati, pasageri intr-un autocar, venisera din Italia. Ajunsi in Arad, soferul a constatat ca autocarul prezinta o defectiune care trebuie remediata imediat pentru a mai putea continua deplasarea. Pasagerii au fost anuntati cu privire la acest aspect, insa dupa mai multe ore de asteptare, rabdarea lor a cedat si au inceput sa ceara socoteala firmei de transport.

De la discutii civilizate si pana la scandal nu a fost decat un pas. In momentul in care soferul a incercat sa le explice situatia si complexitatea remedierii defectiunii, trei barbati au sarit la bataie, lovindu-l pe acesta cu picioarele in zona capului provocandu-i leziuni care au necesitat consult medical de specialitate", se arata in comunicatul Jandarmeriei Arad.

In urma verificarilor efectuate si a declaratiilor martorilor, jandarmii i-au identificat pe cei trei autori ai agresiunii, carora le-au intocmit acte de sesizare necesare organelor de urmarire penala, sub aspectul savarsirii infractiunii de lovire sau alte violente. Este vorba de doi barbati din Brasov si unul din Vrancea, varste cuprinse intre 23 si 45 de ani. Ei au fost si amendati cu cate 200 de lei.