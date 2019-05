Sorin Oprea a dezvaluit ce a gasit acasa la Razvan Ciobanu, dupa ce s-a aflat ca a murit: "Usa era intredeschisa..."

Sorin Oprea, cel mai bun prieten al lui Razvan Ciobanu si fost partener de afaceri, a dezvaluit pentru Antena Stars cum a gasit apartamentul regretatului designer la cateva ore dupa ce s-a aflat ca a murit.

Sorin Oprea a decis sa mearga acasa la Razvan Ciobanu dupa ce a aflat ca acesta a murit. Cunoscutul afacerist sustine ca a gasit usa intredeschisa, iar pisica, Lili, era pe holul blocului. Nu a intrat in casa, doar a luat pisica, apoi a plecat si a luat legatura cu mama lui Razvan Ciobanu.

"Am plecat spre apartamentul lui, dupa ceva vreme, cateva ore. Nu mai retin exact. Am stat de vorba cu un prieten comun cat timp am ajuns acolo, nu am gasit pe nimeni, decat un vecin care ne-a deschis usa blocului. am intrat pe hol, era un miros super aiurea, Lili, pisica lui, undeva pe jos, langa un tablou, o masa, am strigat-o, a venit la mine, am vazut ca usa era intredeschisa, nu mult, semn ca Lili ar fi iesit pe acolo si nu mai putea intra, ceva de genul. Cand am luat pisica si am dus-o acolo, sa ii dau sa manance. Intre timp l-am sunat pe Marius, i-am spus ca pisica e la mine. L-m intrebat daca vrea pisica si a spus ca nu o vrea. I-am cerut numarul mamei lui Razvan. Am intrebat-o daca are nevoie de ceva, mi-a zis ca nu, doar daca pot sa ma duc la el la apartament sa o ajut sa aleaga haine. Am ajuns la apartament din nou. (...) A venit mama lui Razvan, am mers si noi la apartament si ne-am apucat sa caram, ne-a rugat, sa caram lucrurile personale in masina dansei. Am ajutat. In afara mirosului, poate din cauza pisicii, nimic ciudat. Dezordine, chestii, na", a spus Sorin Oprea la Antena Stars.

Razvan Ciobanu a murit in noaptea dinspre duminica spre luni, in urma unui accident rutier, in localitatea Sacele. Medicii legisti au constatat ca Razvan Ciobanu a suferit o anemie acuta, ca urmare a unui politraumatism cu ruptura de aorta cu hemoragie interna, ce a mai asociat ruptura pulmonara, hepatica si de coloana toracala. Astazi are loc inmormantarea regretatului designer.