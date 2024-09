SURSE La Guvern s-a aflat motivul pentru care au pătruns dronele rusești pe teritoriul României

Două drone rusești au pătruns, duminică, pe teritoriul României. Una dintre ele s-a întors în Ucraina, în timp ce din a doua s-au prăbușit resturi. Premierul Marcel Ciolacu a ținut legătura toată ziua cu responsabilii de la Armată și a încercat să afle care este motivul acestor provocări.

"Dronele au intrat in spatiul aerian a 3 state. Am ridicat avioanele. Nu s-a impus să intervenim. E o provocare, se poartă. Să vadă cum reacționăm. Dacă am face tot ce ne trece nouă prin minte, s-ar alege praful! Nu facem jocul Rusiei.", le-a spus Marcel Ciolacu celorlalți miniștri prezenți la Guvern.

Ministerul Apărării Naționale arată faptul că, în cursul nopții, două avioane F-16 au fost trimise la granița cu Ucraina. O dronă a survolat teritoriul României și apoi a revenit în Ucraina. De asemenea, există indicii că ar exista o zonă de impact la Periprava, iar efectivele Ministerului Apărării caută aceste resturi de dronă.

"Forțele ruse au reluat seria de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură portuară din Ucraina, în dimineața zilei de 8 septembrie, în proximitatea frontierei cu România.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județele Tulcea și Constanța, fiind transmise, la ora 2.20 respectiv ora 2.38, mesaje RO-Alert.

Începând cu ora 2.25, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situației aeriene.

În cursul acestor evenimente, a fost identificat și urmărit de către sistemul de supraveghere radar traseul unei drone care a evoluat în spațiul aerian național și care a părăsit teritoriul național spre Ucraina. Situația evoluției acestei drone a fost monitorizată și de cele două aeronave F-16, care au revenit în bază în jurul orei 4.08.