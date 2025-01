Temperaturile interioare afectează funcția cognitivă la adulții în vârstă

Un nou studiu arată că adulții în vârstă se confruntă cu cele mai puține dificultăți de atenție atunci când temperaturile din locuințe rămân între 68-75 ˚F (20-24 ˚C).

Abaterile dincolo de acest interval dublează riscul de scădere a atenției, subliniind modul în care chiar și condițiile climatice actuale pot dăuna sănătății cognitive. Acest risc este deosebit de pronunțat în cazul persoanelor în vârstă cu venituri mici, care nu dispun de mijloacele necesare pentru a regla temperatura interioară.

Constatările evidențiază necesitatea unor politici în materie de locuințe rezistente la schimbările climatice și a unor intervenții în domeniul sănătății publice pentru a proteja populațiile îmbătrânite. Pe măsură ce temperaturile globale cresc, protejarea accesului la medii cu temperatură controlată ar putea preveni declinul cognitiv. Tehnologiile inteligente și îmbunătățirea eficienței energetice a locuințelor sunt propuse ca soluții proactive.

Un studiu inovator a identificat o relație semnificativă între temperaturile interioare și performanța cognitivă la adulții în vârstă, aruncând lumină asupra modului în care schimbările climatice pot reprezenta un risc crescut pentru sănătatea cognitivă. Realizat de oamenii de știință de la Hinda and Arthur Marcus Institute for Aging Research, brațul de cercetare al Hebrew SeniorLife, o filială non-profit a Harvard Medical School, studiul a constatat că adulții în vârstă au raportat cele mai puține dificultăți în menținerea atenției atunci când temperaturile din locuințele lor erau cuprinse între 68-75 ˚F (20-24 ˚C).

În afara acestui interval, probabilitatea dificultăților de atenție s-a dublat cu o variație de 7 ˚F (4 ˚C) în ambele direcții. Studiul observațional longitudinal, intitulat „Home Ambient Temperature and Self-reported Attention in Community-Dwelling Older Adults", a monitorizat temperaturile de acasă și dificultățile de atenție raportate de 47 de adulți în vârstă de 65 de ani și peste pe parcursul unui an.

Constatările, publicate în Journal of Gerontology: Medical Sciences, sugerează că chiar și condițiile climatice actuale îi pun în pericol pe adulții în vârstă, mulți dintre aceștia confruntându-se cu temperaturi interioare care le pot afecta capacitățile cognitive. Implicațiile sunt deosebit de îngrijorătoare pentru populațiile cu venituri mici și slab deservite, care pot avea mai puține resurse pentru a-și regla mediul de acasă.

„Constatările noastre subliniază importanța înțelegerii modului în care factorii de mediu, cum ar fi temperatura interioară, au un impact asupra sănătății cognitive la populațiile în curs de îmbătrânire", a declarat Amir Baniassadi, PhD, autorul principal al studiului, asistent științific II la Institutul Marcus și un expert de vârf în studiul efectelor schimbărilor climatice asupra persoanelor în vârstă.

„Această cercetare evidențiază necesitatea unor intervenții de sănătate publică și a unor politici în domeniul locuințelor care să acorde prioritate rezilienței climatice pentru adulții în vârstă. Pe măsură ce temperaturile globale cresc, asigurarea accesului la medii cu temperatură controlată va fi esențială pentru protejarea bunăstării lor cognitive."

În urma unui studiu din 2023 care a măsurat modul în care temperatura a afectat modul în care adulții în vârstă au dormit și capacitatea lor cognitivă, studiul din prezent se adaugă la dovezile tot mai numeroase că efectele schimbărilor climatice se extind dincolo de sănătatea fizică pentru a cuprinde funcționarea cognitivă, subliniind necesitatea unor măsuri proactive.

Soluțiile potențiale includ integrarea tehnologiilor smart home pentru optimizarea temperaturilor interioare, îmbunătățirea eficienței energetice a locuințelor și extinderea accesului la resursele de răcire.

Se așteaptă ca schimbările climatice să perturbe modelele meteorologice din întreaga lume, expunând adulții în vârstă la perioade mai intense și mai frecvente de vreme caldă. Între timp, studiile de laborator au stabilit o relație cauzală între temperatura ambientală și abilitățile cognitive, sugerând că creșterea preconizată a temperaturii poate influența funcționarea cognitivă a adulților în vârstă.

Cu toate acestea, nu este clar dacă, și în ce măsură, variațiile de temperatură din propriile case ale adulților în vârstă - care, spre deosebire de setările de laborator, se află sub controlul acestora - influențează funcționarea lor cognitivă. Obiectivul nostru a fost de a furniza dovada de concept că temperatura ambientală de acasă influențează capacitatea auto-raportată de a menține atenția la adulții în vârstă.