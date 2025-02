Trupa Firma a fost interzisă de la cântare după ce a anunțat că îl susține pe Călin Georgescu

Trupa Firma se află în centrul unei controverse pe social media, după ce a publicat un mesaj de susţinere pentru Călin Georgescu. Ca urmare a acestei situaţii, Green Hours a decis să anuleze concertul pe care artiştii urmau să-l susţină în club în data de 1 martie.

„Libertatea de circulaţie; egalitatea în faţa legii; dreptul la un proces echitabil şi prezumţia de nevinovăţie; libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie; libertatea de opinie şi de exprimare; întrunirea paşnică; libertatea de asociere; participarea la treburile publice şi la alegeri; şi protecţia drepturilor minorităţilor. Aceasta interzice privarea arbitrară de viaţă; tortura, tratamentele sau pedepsele crude sau degradante; sclavia şi munca forţată; arestarea sau detenţia arbitrară; interferenţa arbitrară cu viaţa privată; propaganda de război; discriminarea; şi promovarea urii rasiale sau religioase", susţin membrii trupei, după reţinerea de miercuri a fostului candidat la preşedinţie.

În cele peste 800 de comentarii, cei mai mulţi s-au întrebat dacă „este o glumă", subliniind că acest mesaj este „un spectaculos sepuku" pe care şi-l face formaţia. „Nu înţelegeam ce caută aşa o postare la o trupă pe care, scuzele mele, n-o credeam în stare de atâta prostie. Am citit de două ori, am intrat şi pe profil, să fiu sigură că voi sunteţi. Şi da, voi sunteţi. Ce păcat!", a scris Andreea Catrina. „Sper că v-a sabotat careva contul, că alfel mare dezamăgire...păcat!", a scris cineva. „Oare ce crede Ana Blandiana despre asta", a comentat cineva, fpcând referire la albumul „Poezii Alese. Vol I", pe care se regăseşte „Dacă ne-am ucide unul pe altul" pe versurile marii poete.

FiRMA, trupă românească de rock alternativ, a fost înfiinţată în 2001. A debutat discografic în 2003, cu „La Orbire", a primit nominalizări la MTV European Music Awards 2004 şi MTV Romanian Music Awards, a devenit primul grup românesc intrat în playlist-ul VH1 Europe, cu videoclipul „Baby is Crying" de la albumul „Exit". În octombrie 2014, după şapte ani de absenţă, a revenit pe scena muzicală cu un nou „Descântece". Trupa a concertat la festivaluri precum Shine, Electric Castle, Rock the City şi fEast. A deschis concertul Muse de la Bucureşti din 2016. Cel mai recent material de studio, „Poezii Alese. Vol.1", al cincilea al trupei, a fost lansat în decembrie 2018. În prezent, FiRMA lucrează la un nou album, care va reuni piesele din spectacolul „Deşteptarea Primăverii". A cântat în deschidere la Bon Jovi în 2019.