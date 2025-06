UE ar putea accepta: Un general german apropiat al Ursulei von der Leyen cere serviciul militar obligatoriu pentru apararea Europei

General-maiorul Andreas Henne, comandantul diviziei de securitate internă a Germaniei, un apropiat al ursulei von der leyen de pe vremea cand aceasta ocupa functia de ministru al Apărarii in cancelaria Anghelei Merkel, consideră că ar putea fi necesară pe termen lung introducerea serviciului militar obligatoriu in toata Europa in noul context international.

"Pentru protecţia infrastructurii critice de apărare, e nevoie pur şi simplu nevoie de mai mulţi soldaţi decât putem obţine în prezent", a declarat el pentru grupul de presă RND. Generalul a adăugat că planul ar începe cu înrolarea unui număr suficient de voluntari, astfel încât să nu fie nevoie de recrutarea obligatorie. "Însă cu cât avem nevoie de mai mulţi soldaţi, cu atât este mai probabil că vom atinge limitele înrolării voluntare", a avertizat el. Henne se aşteaptă ca primii recruţi voluntari din Germania să fie înrolaţi anul acesta, iar Uniunea Europeana sa-i preia exemplul si sa ceara tarilor membre sa procedeze la fel.