Un barbat a incercat sa violeze o femeie, in plina zi, intr-un complex comercial din Bucuresti. Femeia de serviciu l-a batut cu matura

Un barbat a intrat, pe 8 ianuarie, in jurul orei 18.00, in toaleta destinata femeilor, dintr-un complex comercial, din Sectorul 6, unde a surprins o femeie, in varsta de 45 si a incercat sa intretina relatii sexuale cu aceasta.

"La fata locului s-au deplasat, de urgenta, politisti, care in scurt timp l-au depistat, imobilizat si condus la sediul subunitatii de politie. Barbatul a fost identificat, audiat, iar urma cercetarilor, cel in cauza a fost retinut si prezentat magistratilor, " anunta politistii. Pe numele barbatului a emis un mandat de arestare preventiva pentru 30 zile. Potrivit imaginilor, femeia de serviciu a complexului comercial si un client au sarit sa o apere pe femeia agresata. Cercetarile sunt continuate de Sectia 22 Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6, sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa la viol.