Un elev din București este cercetat de FBI. A aderat la o rețea internațională care își propune "prăbușirea actualei ordini mondiale" și distrugerea societății civilizate

Biroul Federal de Investigații (FBI) al Statelor Unite ale Americii a declanșat o amplă anchetă internațională care vizează "o rețea globală de persoane", din care fac parte inclusiv minori.

Obiectivele declarate public ale grupării, care activează în special online, includ "prăbușirea actualei ordini mondiale" și distrugerea societății civilizate. Un adolescent român, în vârstă de 17 ani, elev al unui liceu teoretic din București, este membru activ al acestei rețele, fiind acuzat, printre altele, de conspirație în vederea comiterii de infracțiuni împotriva SUA și de acte de terorism care depășesc frontierele naționale. Autoritățile americane au solicitat arestarea lui și extrădarea în SUA pentru a fi anchetat, arată Libertatea.ro.

În septembrie 2023, FBI a început investigațiile asupra unor grupuri online care recrutau tineri din întreaga lume pentru a participa activ la scopul declarat al rețelei: distrugerea societății civilizate prin implicarea membrilor în acțiuni cu violență extremă. Rețeaua avea o structură piramidală, astfel că noul membru cooptat avea obligația de a atrage alți adepți. În caz de refuz, metodele de constrângere includeau șantajul, amenințările sau raportarea falsă către autorități a unor fapte penale comise de alți membri ai grupării.

Odată acceptat în grup, noul adept intra într-un program de antrenament online în timpul căruia era determinat să tolereze violența extremă și să o privească drept o normalitate. Elevul bucureștean a fost recrutat în această rețea în septembrie 2023, când avea doar 15 ani, și a fost activ până în vara anului 2024, perioadă în care autoritățile române și americane l-au supravegheat îndeaproape.

Potrivit anchetatorilor, adolescentul era membru al mai multor astfel de grupuri infracționale online "care vizează, manipulează și extorchează victimele pentru a le determina să comită acte de violență, exploatare sexuală și automutilare". Victimele sale erau "numeroase", în special fete minore, pe care le ademenea prin metoda loverboy.

"În mai multe cazuri, le-a făcut pe victimele minore să creadă că se aflau în relații romantice, apoi le-a îndrumat, printre altele, să producă și să împărtășească conținut sexual explicit cu ele însele și să se angajeze în acte de violență, inclusiv autovătămare gravă și cruzime față de animale", se arată în actele studiate de Libertatea. Când o victimă refuza să îi execute ordinele, adolescentul se răzbuna prin trimiterea unor amenințări false cu bombă către instituții din SUA și din alte țări europene, indicând drept autoare a amenințării fata care îl refuzase.

"Aceste amenințări au inclus cel puțin câteva sute de false amenințări cu bombă la adresa instituțiilor publice - inclusiv, printre altele, sinagogi și alte instituții evreiești, districte școlare, aeroporturi, spitale și clădiri guvernamentale situate în Statele Unite, inclusiv în New York și în aproape toate celelalte state din SUA, precum și în mai multe țări străine, inclusiv în Marea Britanie.", transmit autoritățile. După ce primeau amenințări false cu bombă, instituțiile publice erau frecvent evacuate sau închise temporar, provocând perturbări semnificative, panică și pierderi financiare."

Printre victimele identificate de FBI se numără o elevă din New York și una din Oklahoma. În cazul elevei din New York, anchetatorii au stabilit că adolescentul român i-a cerut să își tatueze pe piele pseudonimul lui și să îi trimită fotografii nud. În septembrie 2023, după ce fata a refuzat, acesta a trimis o amenințare falsă cu bombă către numeroase școli din Westchester County, New York, indicând drept responsabilă pe victimă: "În jurul datei de 20 septembrie 2023, a trimis următoarea amenințare cu bombă către mai multe districte școlare: Am plasat mai multe bombe în toate școlile din districtele voastre școlare. Bombele vor exploda în câteva ore. Contactați-mă, adresa mea IP este: ... și oferea datele asociate cu IP-ul fetei.", arată sursele citate de Libertatea.

O altă elevă, din Oklahoma, a fost manipulată similar. După ce a cedat și a trimis imagini compromițătoare, a fost amenințată că acestea vor fi distribuite public. Elevul bucureștean și-a recunoscut faptele în fața autorităților americane, explicând că a trimis peste 450 de amenințări cu bombă sau atac armat în masă în școli. Pe parcursul investigației, agenții FBI au audiat, de asemenea, numeroase victime ale infracţiunilor comise de român, inclusiv cel puțin șase victime pe care acesta le-a manipulat și le-a extorcat pentru a se angaja în acte de violență extremă, exploatare sexuală și autovătămare.

Agenții FBI au audiat, de asemenea, mai mulți foști asociați ai românului, inclusiv doi complici care au fost membri ai unor grupuri infracționale online. FBI a obținut, de asemenea, mesajele trimise de adolescent prin intermediul aplicațiilor de mesagerie pe internet, în care a manipulat, extorcat și amenințat victime, a vorbit cu alți utilizatori lăudându-se că a chinuit aceste victime și a împărtășit cu utilizatorii respectivi conținutul pe care l-a obținut prin constrângere de la numeroasele sale victime.

Elevul a explicat că "avea anumite gânduri şi obsesii pe care nu le putea controla". Părinții săi au declarat că nu erau conștienți de activitățile lui infracționale și au pus comportamentul acestuia pe seama influenței mediului online: "mediul online fiind motivul conduitei acestuia". Tânărul este acuzat de multiple infracțiuni, iar un judecător american a solicitat arestarea și extrădarea sa în SUA. Curtea de Apel București a admis cererea autorităților americane.