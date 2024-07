Un nou studiu dezvăluie care ar fi motivul pentru care niciun extraterestru nu ne-a contactat vreodată

Tot mai mulți oameni sunt convinși că nu suntem singuri în Univers. Totuși, de ce până acum specia umană nu a fost contactată (oficial) de niciun extraterestru? Un nou studiu arată care ar putea fi motivele. Potrivit cercetătorilor Robert J. Stern și Taras V. Gerya, prezența pe o planetă a activității tectonice este necesară pentru crearea unei civilizații avansate. Atunci când continentele se despart, fuzionează și sunt străbătute de vulcani, speciile evoluează mai rapid.

Este o îndoială care a traversat mult timp gândirea umană: ce s-ar întâmpla dacă am intra în contact cu o specie extraterestră? Paradoxul atribuit lui Enrico Fermi complică întrebarea: "Dacă Universul este plin de civilizații dezvoltate, unde sunt toate?". Există multe răspunsuri, dar a fost publicat un nou studiu care oferă o motivație foarte interesantă.

O premisă. După cum scrie Mark Kaufman în Mashable, a putea intercepta un semnal extraterestru este un pic ca și cum ai câștiga la loto. Planeta de pe care ar proveni acesta nu numai că trebuie să fie potrivită pentru a adăposti viață, dar această viață trebuie să fie și suficient de evoluată pentru a trimite semnale în afara atmosferei.

Cercetătorii Robert J. Stern și Taras V. Gerya au publicat un nou studiu în revista Scientific Reports în care arată că, pentru ca o societate să evolueze până la punctul de a comunica cu o alta, planeta pe care trăiește trebuie să aibă o caracteristică specială: tectonica plăcilor. O caracteristică care face și mai puțin probabil un contact al speciei noastre cu o civilizație extraterestră.

Studiul se intitulează "The importance of continents, oceans and plate tectonics for the evolution of complex life: implications for the search for extraterrestrial civilizations" (Importanța continentelor, oceanelor și a tectonicii plăcilor pentru evoluția vieții complexe: implicații pentru căutarea civilizațiilor extraterestre) și dovedește un lucru: Pe planeta noastră, evoluția vieții a fost generată și de activitatea geologică care a divizat și unit continentele, a schimbat habitatele și a forțat speciile de pe planeta noastră să evolueze rapid pentru a se adapta continuu.

Potrivit cercetătorilor, prezența unei astfel de activități trebuie să fie direct legată de ceea ce astronomii cunosc sub numele de ecuația lui Drake. Pe scurt, este vorba despre o formulă care este utilizată pentru a calcula câte civilizații avansate capabile de comunicare pot fi găsite într-o galaxie.

Formula ia în considerare mai mulți factori, de la numărul de planete din jurul stelelor din galaxia noastră până la cele care au condițiile necesare pentru crearea vieții. Prin adăugarea și a prezenței activității tectonice, estimarea numărului de civilizații avansate găzduite în galaxiile care alcătuiesc universul nostru ar putea fi mult redusă.

Explică V. Gerya, unul dintre cei doi cercetători autori ai studiului, într-un interviu acordat Mashable: "S-ar putea să fie scăzut: la fel de puține ca patru galaxii din 10 000 cu o civilizație". Vestea bună, cel puțin pentru fanii extratereștrilor, este că în galaxiile în care există viață, ar putea exista chiar și civilizații mai avansate: "A avea una sau două pe galaxie nu este totuși imposibil".