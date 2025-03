Un scenariu sumbru în care România iși pierde curând importanța geostrategică. Care vor fi consecințele

Paul Dragoș Aligică, profesor la Universitatea din București și membru corespondent al Academiei Române, a lansat un avertisment îngrijorător pe rețeaua de socializare Facebook, unde a expus unul dintre cele mai sumbre scenarii privind viitorul României pe harta geopolitică a Europei. Într-o analiză detaliată, acesta a explicat cum anumite evoluții internaționale și decizii strategice greșite ar putea conduce la o scădere dramatică a importanței geostrategice a țării noastre.

Ce se discută în SUA acum și ce se întâmplă acolo unde se discuta lucrurile care chiar contează. De ce este important să fim conectați la aceste discuții si sa nu ramanem la nivelul trogloditismelor intelectuale propagandistice, provinciale si isterice. Un exemplu. „SpaceX construiește mai mult decât o mega-rachetă. Starship este o armă strategică, nu doar un vehicul spațial revoluționar, ci o flotă capabilă să schimbe fundamental regulile geopolitice. Un sistem reutilizabil de lansare grea, capabil să transporte 200 de tone per lansare, nu este doar o minune inginerească, ci o revoluție militară și logistică. SpaceX nu este doar despre explorarea spațiului, ci despre redefinirea proiecției puterii la scară globală.

De ce? Pentru că dincolo de supremația orbitală și supraorbitală, o flotă de Starship-uri ar putea ateriza o divizie blindată oriunde pe Pământ în mai puțin de o oră și ar putea susține forțele în luptă fără dependență de infrastructura clasică. C-17, navele de marfă? Istorie. Logistica tradițională devine o relicvă, iar războiul modern intră într-o nouă eră de viteză și proiecție globală. Un exemplu clar: un posibil conflict NATO-Rusia în Estul Europei. Rusia se bazează pe mobilizarea rapidă, transportând forțe pe căi ferate și infrastructură prepoziționată. SUA și aliații săi au nevoie de săptămâni pentru a traversa Atlanticul cu echipamente grele.

Starship elimină acest dezavantaj. Dacă izbucnește un conflict în Lituania sau România, brigăzi americane ar putea ateriza direct din Texas sau Florida înainte ca Rusia să-și consolideze ofensiva. În loc să depindă de rute vulnerabile prin Europa, forțele ar fi pe teren în câteva ore, schimbând radical calculul strategic. Aprovizionarea? Instantanee. În loc de zile si saptamani de așteptare pentru convoaie maritime, o divizie din Europa de Est ar primi muniție, combustibil și provizii medicale direct din SUA în mai puțin de o oră. Lanțurile lungi de aprovizionare dispar, înlocuite de o rețea logistică dinamică, invulnerabilă la blocaje și atacuri."

Cam asa arata una din liniile de discutie si speculatie seriose, din cele 3 sau 4 care definesc acum acest peisaj in SUA. Si asa cum vedeti nu are nici cea mai mica legatura cu isteriile si reveriile ideologico-propagandistice intelectuale vanturate in spatiul romanesc.

Veste bună: Dacă SUA va reuși înaintea Chinei să implementeze această capacitate, își va menține supremația militară și geopolitică, dominând spațiul orbital și suborbital pe termen previzibil. Viitorul civilizatiei occidentale -odata curatata de patologiile si tumorile induse de ideologiile secolului 20- va fi asigurat. Sau altfel spus - o forma de civilizatie universala- bazata in civilizatia occidentala iudeo-crestina dar redefinita pentru un melting pot global va deschide calea noii frontiere interplanetare pentru umanitate in urmatoarele doua generatii.

Veste rea: Sfârșitul bazelor avansate. Necesitatea menținerii unor baze militare permanente în regiuni ostile sau problematice dispare. Starship permite proiectarea puterii direct de pe teritoriul SUA, eliminând vulnerabilitățile prezenței permanente. Proiecția puterii va deveni instantanee, iar un eventual atac va putea fi contracarat aproape imediat prin aterizarea rapidă a diviziilor blindate (sau containerelor cu drone) direct în zona de conflict. Războiul devine o cursă de viteză și decizie, nu una de proximitate geografică.

Veste și mai rea pentru România: Erodarea alianțelor fragile. Țările care și-au construit prezența geopolitică exclusiv pe poziția lor strategică și pe relația cu SUA își pierd relevanța într-un context în care proiecția de forță a devenit independentă de coridoarele terestre sau maritime. Starship elimină aceste constrângeri logistice, reducând astfel importanța aliaților nesiguri și permițând SUA să acționeze unilateral, cu o eficiență devastatoare.

În plus, nevoia de a menține rețele de influență prin programe de propagandă și măsuri active pentru susținerea elitelor locale pe linie pro-americana se diminuează drastic. Centrala de Propaganda isi pierde importanta strategica mai ales dupa ce se autosubminase prin transformarea intr-un sistem autodestructiv la adresa Americii si civilizatiei occidentale.

SUA nu mai are nevoie să își mențină influența prin instrumentele clasice și state de plată si patronaj ale elitelor și formatorilor de opinie din tarile nesigure. Fiecare își va urma propriul drum. Ce va conta în viitor? Factori economici reali. Convergența reală și sinceră de valori și credințe. Afinitățile personale și relațiile dintre societăți și comunități. Se constată o despărțire de facto, drumurile se despart.

În acest context, explozia actuală de antiamericanism în România, datorată retragerii susținerii mecanismelor menționate mai sus, si trogloditismul si provicialismul agresiv si resentimentar scos la iveala de acest reflux, riscă să-și vadă retorica și dorințele împlinite mult mai rapid decât își imaginează. Daca scenariul discutat mai sus intra in orizontul probabilului, va urma o perioadă de tranziție între momentul actual și cel anticipat mai sus. Încă mai avem puterea de a juca inteligent în această fereastră de oportunitate care se închide-și pe care ne-o închidem singuri.

În momentul în care scenariile pe care le-au dorit se vor materializa, va deveni evident că toti cei din care se revarsa acum acest prea-plin propagandistic isteric, nu au fost pregătiți pentru consecințele reale ale propriilor aspirații. Asta e. Dar trebuie să acceptăm cu maturitate și responsabilitate că, dacă aceasta este direcția în care ne îndreptăm, trebuie să fim pregătiți pentru ceea ce urmează cu toate consecintele.

PS: Acesta e DOAR UNUL dintre scenariile in care Romania isi pierde importanta geostrategica. Mai sunt inca 2 sau 3 chiar si MAI PLAUZIBILE. Vectorul in cel de mai sus a fost SpaceX. Dar poate fi alt vector. Ce vom face in acea situatie? Asta e marea tema a istoriei Romaniei acum. (Miza discutiei de mai sus fiind evident NU SpaceX, ci scenariul degradarii bonitatii geostrategice a Romaniei), scrie Dragoș Aligică.