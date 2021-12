Un studiu amplu constată: Covid e legat de un deficit substanțial de inteligență. Contează și 7 puncte de IQ!

Persoanele care s-au vindecat de Covid tind să obțină un scor semnificativ mai mic la un test de inteligență în comparație cu cele care nu au contractat virusul, potrivit unei noi cercetări publicate în revista The Lancet. Constatările sugerează că virusul SARS-CoV-2 poate produce reduceri substanțiale ale capacității cognitive, în special în rândul celor care suferă de o boală mai gravă.



"Printr-o coincidență, pandemia a escaladat în Regatul Unit în mijlocul perioadei în care eu colectam date cognitive și de sănătate mintală la scară foarte mare, în cadrul colaborării BBC2 Horizon "The Great British Intelligence Test"", a declarat cercetătorul principal Adam Hampshire (@HampshireHub), profesor asociat în cadrul Laboratorului de Neuroimagistică Computațională, Cognitivă și Clinică de la Imperial College London.



"Testul a cuprins un set de sarcini concepute pentru a măsura diferite dimensiuni ale capacității cognitive care au fost concepute pentru a fi aplicate atât în cercetarea științifică cetățenească, cât și în cea clinică. Mai mulți colegi m-au contactat în paralel pentru a-mi sublinia faptul că acest lucru oferea o oportunitate de a colecta date importante privind modul în care pandemia și boala Covid-19 afectează sănătatea mintală și cogniția."



"M-am gândit la același lucru și am vrut să ajut în măsura în care am putut, așa că am extins studiul pentru a include informații despre boala Covid-19 și despre impactul pandemiei asupra vieții de zi cu zi în general", a spus Hampshire. Pentru studiul lor, Hampshire și echipa sa au analizat datele de la 81.337 de participanți care au completat testul de inteligență între ianuarie și decembrie 2020. Din întregul eșantion, 12.689 de persoane au raportat că au avut Covid-19, cu diferite grade de severitate respiratorie.



După ce au controlat factori precum vârsta, sexul, mâna, prima limbă, nivelul de educație și alte variabile, cercetătorii au descoperit că cei care au contractat COVID-19 au avut tendința de a avea performanțe inferioare la testul de inteligență în comparație cu cei care nu au contractat virusul. Cele mai mari deficite au fost observate la sarcinile care necesitau raționament, planificare și rezolvare de probleme, ceea ce este în concordanță "cu rapoartele despre COVID de lungă durată, unde "ceața cerebrală", problemele de concentrare și dificultatea de a găsi cuvintele corecte sunt frecvente", au spus cercetătorii.



Cercetările anterioare au constatat, de asemenea, că o mare parte dintre supraviețuitorii Covid-19 sunt afectați de complicații neuropsihiatrice și cognitive. "Trebuie să fim atenți, deoarece se pare că virusul ar putea să ne afecteze cogniția. Nu înțelegem pe deplin cum, de ce sau pentru cât timp, dar trebuie să aflăm urgent. Între timp, nu vă asumați riscuri inutile și vaccinați-vă", a declarat Hampshire pentru PsyPost.



Nivelul de subperformanță cognitivă a fost, de asemenea, asociat cu nivelul de gravitate a bolii, cei care au fost spitalizați cu ventilator prezentând cele mai mari deficite. Deficitul observat pentru pacienții Covid-19 care fuseseră conectați la un ventilator a echivalat cu o scădere de 7 puncte a IQ-ului. Deficitul a fost chiar mai mare decât deficitele observate la persoanele care suferiseră anterior un accident vascular cerebral și care au raportat dificultăți de învățare.



"Cred că este corect să spunem că aceia dintre noi care au analizat astfel de date sunt oarecum nervoși în legătură cu decizia de a lăsa pandemia să-și urmeze cursul în Marea Britanie", a declarat Hampshire.



Deși un mic subset de 275 de participanți a completat testul de inteligență atât înainte, cât și după ce a contractat Covid-19, studiul a folosit în principal o metodologie transversală, limitând capacitatea de a trage concluzii ferme cu privire la cauză și efect. Dar eșantionul mare și divers din punct de vedere socioeconomic a permis cercetătorilor să controleze o mare varietate de variabile potențial co-fondatoare, inclusiv condițiile preexistente.



"Principala avertizare este că nu știm care este baza mecanică a asocierii Covid-cogniție observate. Nici nu știm cât timp ar putea dura orice impact asupra cogniției. Eu pun la dispoziție tehnologia de evaluare pentru a fi utilizată într-o serie de studii care încearcă acum să răspundă la aceste întrebări", a declarat Hampshire.



Studiul, intitulat "Deficite cognitive la persoanele care s-au recuperat după Covid-19", a fost realizat de Adam Hampshire, William Trender, Samuel R. Chamberlain Amy E. Jolly, Jon E. Grant, Fiona Patrick, Ndaba Mazibuko, Steve C.R. Williams, Joseph M. Barnby, Peter Hellyer și Mitul A. Mehta.