Una din trei specii de copaci din lume este pe cale de dispariție: "Tot ecosistemul se poate prăbuși"

Cel puțin 30% din speciile de arbori sălbatici din lume sunt amenințate cu dispariția, riscul de colaps al ecosistemului fiind mult mai mare decât se credea inițial.

Concluziile aparțin unui studiu internațional de amploare, realizat de State of the World's Trees. Raportul a fost publicat miercuri, iar specialiștii cer măsuri urgente pentru a proteja arborii. Studiul a fost realizat în 5 ani și a descoperit că 17.510 specii de copaci sunt pe cale de dispariție, adică dublu față de numărul de mamifere, păsări, amfibieni și reptile amenințate, combinat. Potrivit The Guardian, este vorba despre 29,9% din 58.497 de specii de arbori cunoscute în lume.

Însă proporția este cel mai probabil mai mare, deoarece alte 7,1% dintre specii sunt considerate „posibil amenințate cu extincția", iar 21,6% nu au fost suficient evaluate. Doar 41,5% au fost confirmate ca fiind sigure. Raportul dezvăluie și principala amenințare la adresa arborilor - agricultura. Apoi, urmează tăierile copacilor, creșterea animalelor, dezvoltarea comercială rezidențială, incendiile de vegetație, producția de energie și exploatarea minieră, plantațiile pentru lemn și celuloză, speciile invazive/problematice și, bineînțeles, schimbările climatice.

Problema este evidentă pe tot globul. Brazilia - care are cea mai diversă pădure a planetei, Amazonul - avea cele mai multe (1.788) specii de copaci amenințate. Aici intră mahonul cu frunze mari, palisandrul și eugenia myrtifolia (o specie de cireș pitic, ce face fructe siclam). În China, a șasea națiune din lume cu cea mai mare biodiversitate, magnolia, camelia și arțarul s-au numărat printre cele 890 de specii expuse riscului de extincție.

Statele insulare tropicale, în special Madagascarul, sunt afectate în mod disproporționat, în special în ce privește abanosul și palisandrul. Chiar și în Europa - care este relativ săracă în ceea ce privește diversitatea naturală - a existat un declin alarmant al numărului de arbori. În America de Nord, dăunătorii și bolile plantelor cauzează pierderi importante în populația arborilor.

Botaniștii descriu copacii drept „coloana vertebrală a ecosistemului natural". Deși doar 0,2% din specii au dispărut până acum, autorii studiului spun că un declin accelerat ar putea avea efecte grave asupra omenirii. Oamenii vor fi afectați direct de pierderea principalului mod de „captare a carbonului" (procesul prin care copacii și plantele absorb dioxidul de carbon si produc oxigen), automat și de producția de oxigen, cheresteaua pentru construcții și așa mai departe. Bineînțeles, este de luat în considerare și impactul asupra sistemelor naturale de susținere a vieții. În multe părți ale lumii, copacii sunt pilonii unui ecosistem sănătos. Fără aceștia, alte plante, insecte, păsări și mamifere s-ar chinui să supraviețuiască.

„Copacii sunt esențiali. Este ca jocul Jenga. Dacă ai scos piesa greșită, tot ecosistemul se poate prăbuși. Când mă uit la aceste cifre, știu că trebuie să acționăm imediat", explică liderul echipei care semnează cercetarea, Malin Rivers. El este director al departamentului de conservare din cadrul Botanic Gardens Conservation International (BGCI). Acum, BGCI recomandă extinderea ariilor protejate pentru speciile amenințate, campanii de plantare care se concentrează pe populațiile cu cel mai mare risc de exticnție, o colaborare globală mai strânsă, mai multă finanțare pentru eforturile de conservare și eforturi mai mari pentru a sprijini speciile din grădinile botanice și băncile de semințe.