Ursula e isterizata de Agenda 2030: Minuscula Europa vrea sa regleze temperatura globala. Restul lumii "isi bate joc" de planurile UE

Comisia Europeană le-a cerut miercuri guvernelor statelor membre ale UE care nu i-au trimis încă versiunea finală a planurilor lor energetice şi climatice să facă acest lucru cât mai curând posibil, insistând că aceste planuri reprezintă un "pas cheie" în obiectivul blocului comunitar de a atinge ţinta reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră fixată pentru anul 2030.

Din cele 27 de state membre numai 10 au trimis Comisiei Europene aceste planuri, respectiv Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburg, Olanda şi Suedia.

Prin urmare, "Comisia îndeamnă statele membre restante să transmită planurile lor fără întârziere pentru a permite o analiză rapidă şi cuprinzătoare la nivel european, constituind în acelaşi timp o platformă solidă pentru a aborda obstacolele, a dezbate cele mai bune practici şi a îmbunătăţi coordonarea regională şi pentru a permite implementare rapidă şi robustă a obiectivelor noastre pentru anul 2030", se arată în raportul privind starea energiei prezentat de comisarul european responsabil cu acest portofoliu, Kadri Simson.

Cu acest prilej, Bruxellesul le reaminteşte guvernelor statelor membre că "trebuie să-şi intensifice eforturile pentru a garanta un nivel suficient de ambiţie şi pentru a se asigura că UE este pe drumul cel bun" în ce priveşte atingerea obiectivelor climatice.

Potrivit raportului prezentat, analiza proiectelor de planuri energetice şi climatice prezentate Bruxellesului până în prezent relevă o sporire a acestei ambiţii, dar care în opinia Comisiei Europene este încă "insuficientă pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puţin 55% până în 2030" faţă de nivelul anului 1990.

Concret, analiza efectuată de Comisia Europeană estimează că implementarea proiectelor primite ar conduce la o scădere a emisiilor de CO2 cu 51% până la sfârşitul acestui deceniu, aşadar cu patru procente mai puţin decât ar trebui.

De asemenea, mai avertizează raportul, "numai câteva state membre au inclus în proiectele lor de actualizare a planurilor acţiuni detaliate privind adaptarea la schimbările climatice în contextul rezilienţei sistemelor lor energetice".

Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), care va organiza următoarea sa conferinţă COP29 privind clima în Azerbaidjan în noiembrie, a insistat adesea asupra faptului că guvernele din întreaga lume trebuie să-şi îmbunătăţească planurile de combatere a schimbărilor climatice, întrucât previziunile actuale nu vor permite atingerea obiectivului ca la finalul acestui secol temperaturile să nu crească cu mai mult de 1,5 grade Celsius faţă de epoca preindustrială.A

Vara lui 2024 a fost cea mai călduroasă înregistrată vreodată, potrivit serviciului european de climă Copernicus Vara lui 2024 a fost cea mai călduroasă înregistrată vreodată, potrivit serviciului european de climă Copernicus Data publicării: 06.09.2024 12:08 Temperaturile mari au adus cu ele și fenomene extreme de secetă în unele zone Foto Shutterstock Vara anului 2024 a fost cea mai caldă înregistrată vreodată pe Pământ, ceea ce face și mai probabil ca acest an să devină cel mai cald înregistrat vreodată de omenire, a raportat vineri serviciul european pentru climă Copernicus, potrivit The Associated Press. Iar dacă această informație sună deja din ce în ce mai familiar, este pentru că recordurile doborâte la nivel global au fost stabilite chiar anul trecut, deoarece schimbările climatice provocate de om, cu un impuls temporar din partea fenomenului El Nino, continuă să crească temperaturile și vremea extremă, au declarat oamenii de știință.

Vara meteorologică din emisfera nordică - iunie, iulie și august - a avut o medie de 16,8 grade Celsius, potrivit Copernicus. Aceasta este cu 0,03 grade Celsius mai caldă decât vechiul record din 2023. Înregistrările Copernicus datează din 1940, dar înregistrările americane, britanice și japoneze, care încep la mijlocul secolului al XIX-lea, arată că ultimul deceniu a fost cel mai cald de când se fac măsurători regulate și probabil din ultimii 120.000 de ani, potrivit unor oameni de știință.