Vacanță de coșmar în Turcia pentru o familie de români. Soțul a murit strivit de o mașină, de față cu soția și copilul

O vacanță în Turcia s-a sfârșit tragic pentru o familie de români. Soțul a murit strivit de mașina de teren care trebuia să îi ducă pe el, soția și copilul într-o aventură pe munte.

Văduva a povestit la Digi24 cum șoferii conduceau agresiv pe drumurile înguste până când mașina în care se aflau românii a căzut într-o râpă, unde au fost abandonați de șofer. Femeia a cerut ajutor și de la Ministerul Afacerilor Externe.

Instituția confirmă că femeia a cerut ajutor de la consulat și a facilitat repatrierea. În ceea ce privește ancheta deschisă de autoritățile turce după accident, văduva spune că nu mai știe nimic.

Concediul din Turcia din această vară trebuia să fie pentru familia Butnărescu un moment de relaxare. Cei doi soți, împreună cu fetița de trei ani, au mers la un hotel din Alanya. La cazare, au primit un pliant pentru o excursie pe trasee montane cu o mașină de teren și s-au gândit că vor avea parte de o aventură pe cinste.

„Se mergea cu viteză, muzică tare, cu neglijență, șoferii aruncau cu apă, cântau, dansau. Ne-au încurajat să stăm în picioare. Toată lumea a început să strige: „Nu, nu". El a vrut să tragă puțin de volan să încapă și celălalt. Am căzut în prăpastie. Ne-am rotit de foarte multe ori.", a povestit Alina Butnărescu, soția bărbatului mort în Turcia

Fetița de trei ani a scăpat ca prin minune doar cu o zgârietură pe față.

„Cum am căzut ea era pe pieptul, am luat-o, m-am uitat la ea, am scuturat-o, am întrebat-o dacă e bine. Mi-a zis că e bine. Am început să îmi strig soțul: „Rareș, Rareș". Nu l-am auzit, m-am uitat în mașină și nu îl găseam și mai apoi l-am văzut, era sub mașină. Era prins sub mașină, i se mai vedea doar capul.", a povestit femeia.

Publicațiile online din Turcia scriu despre mai multe situații similare, în care turiștii au murit în astfel de excursii. Tot jurnaliștii turci spun că șoferul care a provocat accidentul în care a murit românul a fost găsit de jandarmi după câteva ore. Fugise de la locul tragediei.

„Ghidul a fugit. Șoferii au fugit. Noi când ne-am uitat unii la alții nu era nimeni turc. Eram doar noi turiștii, ei toți au fugit.", a mai relatat femeia rămasă văduvă.

Ea încearcă acum să își aducă soțul acasă pentru înmormântare.