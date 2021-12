Valul Omicron este raspandit de populația tânără, sănătoasă şi vaccinată, arata datele preliminarii publicate de The Telegraph

Valul Omicron al pandemiei de coronavirus este condus de oameni „tineri, sănătoși şi vaccinați", potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, arată datele preluate de The Telegraph.

Datele din țări precum Marea Britanie, Danemarca și Africa de Sud arată un model similar de infecție cu noua variantă, care a fost detectată acum în peste 60 de țări, inclusiv Australia. „În general, primele cazuri sunt în grupuri relativ tinere, relativ sănătoase și - în contextul Europei - în grupuri relativ puternic vaccinate", a declarat dr. Catherine Smallwood, ofițer superior de urgență la biroul pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății.

În Australia, NSW a înregistrat o creștere masivă a cazurilor marți, deoarece un grup legat de un club de noapte din Newcastle - care necesită dovada vaccinării pentru a intra - continuă să crească. Peste 93% dintre persoanele cu vârsta peste 16 ani din NSW sunt acum complet vaccinate.

În Danemarca, 70% din cele 3437 de cazuri de Omicron detectate au fost în rândul persoanelor sub 40 de ani, potrivit datelor publicate luni. Centrul European pentru Controlul Bolilor a constatat că 72% dintre cazurile timpurii cu Omicron au fost la cei sub 40 de ani, în timp ce SUA au spus că majoritatea celor 43 de infecții ale sale de până acum au fost în aceeași categorie de vârstă și puțin sub 80% au fost complet vaccinate.

Dar, în ciuda presupunerilor că Omicron poate ocoli vaccinurile, experții au îndemnat împotriva panicii în fața a ceea ce până în prezent pare a fi o tulpină mai ușoară a Covid-19. "Se răspândește mai mult decât Delta, dar consecințele nu sunt mai periculoase decât Delta", a declarat Peter Collignon, expert în boli infecțioase ANU, pentru The Daily Telegraph. "Ar trebui să tratăm această nouă variantă la fel ca Delta. Trebuie să fim atenți, nu să reacționăm exagerat."

Totuși, doctorul Smallwood de la OMS, a spus că este prea devreme pentru a confirma dacă Omicron a declanșat o boală mai ușoară. "Este cu adevărat important să nu ne depășim în ceea ce privește aprecierea severității Omicron", a spus ea. "Pentru că în ceea ce privește cazurile pe care le-am detectat, acestea se află într-o populație mai sănătoasă, mai mobilă, mai tânără, foarte vaccinată... și nici măcar nu suntem atât de departe în traiectoria bolii."

Dr Angelique Coetzee, medicul sud-african care a tras primul semnal de alarmă despre Omicron, a declarat că varianta pare "ușoară" și și-a exprimat surprinderea de "răspunsul extrem" al guvernelor mondiale, inclusiv al Marii Britanii. Medicii de familie și președintele Asociației Medicale din Africa de Sud au subliniat că "nimic din ceea ce am văzut despre această nouă variantă nu justifică acțiunea extremă pe care guvernul Regatului Unit a luat-o ca răspuns la aceasta".

"În Africa de Sud, ne-am păstrat un sentiment de perspectivă", a scris Coetzee într-un articol de opinie pentru The Daily Mail. "Nu am avut noi reglementări sau nu am vorbit despre blocaje, deoarece așteptăm să vedem ce înseamnă de fapt această nouă variantă." Ea a adăugat: „Dacă, după cum sugerează unele dovezi, Omicron se dovedește a fi un virus cu răspândire rapidă, cu simptome în cea mai mare parte ușoare pentru majoritatea oamenilor care se îmbolnăvesc, acesta ar fi un pas util pe drumul către imunitatea de turmă. Vom afla în următoarele două săptămâni dacă va fi cazul."