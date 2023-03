Varianta a 4-a a Chat GPT are din ce in ce mai putine "halucinații" și produce conținut text după poze!

Start-up-ul OpenAI a declarat marți că începe să lanseze un model puternic de inteligență artificială cunoscut sub numele de GPT-4, pregătind terenul pentru proliferarea tehnologiei asemănătoare cu cea umană și pentru o mai mare competiție între finanțatorul său Microsoft Corp (MSFT.O) și Google de la Alphabet Inc (GOOGL.O).

OpenAI, care a creat senzaționalul chatbot ChatGPT, a declarat într-o postare pe blog că cea mai recentă tehnologie a sa este "multimodală", ceea ce înseamnă că atât imaginile, cât și indicațiile textului îl pot stimula să genereze conținut. Funcția de introducere a textului va fi disponibilă abonaților ChatGPT Plus și dezvoltatorilor de software, cu o listă de așteptare, în timp ce capacitatea de introducere a imaginilor rămâne o avanpremieră a cercetării sale.

Această lansare extrem de așteptată semnalează modul în care angajații de la birou ar putea apela la o inteligență artificială din ce în ce mai bună pentru tot mai multe sarcini, precum și modul în care companiile de tehnologie se află în competiție pentru a câștiga afaceri de pe urma acestor progrese.

Google, de la Alphabet Inc. (GOOGL.O), a anunțat marți o "baghetă magică" pentru software-ul său de colaborare care poate redacta practic orice document, cu câteva zile înainte ca Microsoft să prezinte AI pentru procesorul său concurent Word, probabil alimentat de OpenAI.

Cea mai recentă tehnologie a startup-ului a reprezentat, în unele cazuri, o mare îmbunătățire față de versiunea anterioară, cunoscută sub numele de GPT-3.5, a declarat aceasta, realatează Reuters. În timp ce cele două versiuni pot părea similare într-o conversație obișnuită, "diferența iese la iveală atunci când complexitatea sarcinii atinge un prag suficient", a spus OpenAI, menționând că "GPT-4 este mai fiabil, mai creativ și capabil să gestioneze instrucțiuni mult mai nuanțate".

Sam Altman, directorul executiv al OpenAI, a numit pe Twitter GPT-4 modelul său "cel mai capabil și mai aliniat" cu valorile și intențiile umane, deși "este încă imperfect".

GPT-4 are cu 82% mai puține șanse de a răspunde la solicitări de conținut nepermis decât predecesorul său și are un scor cu 40% mai mare la anumite teste, a precizat compania. Răspunsurile incorecte, cunoscute sub numele de "halucinații", au reprezentat o provocare pentru multe programe de inteligență artificială.

Microsoft va beneficia de pe urma adoptării GPT-4, a declarat Rishi Jaluria, analist la RBC Capital Markets.

Producătorul de software nu numai că integrează cea mai recentă tehnologie a OpenAI în produsele sale: cloud-ul său Azure alimentează utilizarea OpenAI chiar în momentul în care companiile atente la buget analizează cheltuielile IT într-o economie incertă, a spus el.

"Ori de câte ori o companie folosește această tehnologie", a spus Jaluria, "aceste sarcini de lucru trec prin Microsoft Azure și cred că acest lucru vine într-un moment foarte critic".

Cel mai nou produs online care intră în hora modelelor lingvistice este DuckDuckGo, acesta având acum un AI care caută răspunsuri pe Wikipedia. DuckDuckGo anunţă DuckAssist, un instrument de AI, lansat deocamdată în stadiu de test, care va fi disponibil atât în browser-ele web, cât şi în aplicaţia motorului de căutare. Când depistează că utilizatorul a adresat o întrebare motorului de căutare, DuckAssist va interveni automat şi va da acestuia opţiunea de a verifica Wikipedia. Dacă utilizatorul doreşte acest lucru şi apasă butonul Ask, DuckAssist va căuta pe enciclopedie şi va sintetiza un răspuns.