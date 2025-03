Voica Theodoru, fiica generalului urmărit de DIICOT, revoltată la adresa autorităților: 'Statul român este vândut, bețiv și violent'

Voica Theodoru, fiica generalului maior (rtr) Radu Theodoru, a vorbit despre despre percheziția efectuată de DIICOT în locuința tatălui său, un general veteran de război de 101 ani. Fiica acestuia se arată revoltată de această acțiune.

Șase persoane au fost reținute de DIICOT, joi dimineață, într-un dosar de trădare, potrivit unui comunicat al instituției. În dosar este vizat și generalul maior în retragere Radu Theodoru, dar acesta nu a fost reținut, conform Mediafax. Procurorii acuză că persoanele vizate au fost în legătură cu agenți străini și au negociat, inclusiv la Moscova, retragerea României din NATO, înlăturarea ordinii constituţionale, desfiinţarea partidelor, instalarea unui nou guvern, înlăturarea angajaţilor din instituţiile statului, adoptarea unei noi constituţii, schimbarea numelui ţării, a drapelului şi imnului. Gruparea înființată se numește „Comandamentul Vlad Țepeș."

„Vlad Țepeș (n.r. - asociația Vlad Țepeș) este acolo (n.r. într-un sediu SRI) de trei ani, că doar singuri au zis ați văzut domnule unde aveau sediul, unde făceau ședința? - În sediul SRI. Nu știu cum nu le este rușine. Noi râdem, dar știți că mă doare treaba asta? Știți cum mă simt? Mă simt așa, ca într-un cuplu - cu tatăl meu, mama și tatăl - conducerea acestei țări. Este un cuplu. În România, conducerea ține și de mine. Nu-mi vine să râd, îmi vine să plâng că avem o asemenea conducere. E ca și când am doi părinți - România, mă rog, statul român, nu România, să nu confundăm, statul ăsta corupt și pe tatăl meu. Și unul este vândut și bețiv, și violent și mai știu eu ce și unul care mă crește corect, dar eu la fel sufăr că-s părinții mei amândoi. Pe mine mă doare, mă dor gafele astea oribile", a mărturisit Voica Teodoru.

Generalul maior în rezervă, Radu Theodoru - în vârstă de 101 ani - susține că sediul asociației „Vlad Țepeș" este într-o clădire care aparține SRI. El a explicat că toate întrunirile Asociației sunt cunoscute de către cei de la SRI, de aceea este o nebunie să se creadă că ei puneau la cale o lovitură de stat. Potrivit anchetatorilor, pe lângă cei șase suspecți vizați de cercetări din organizația „Vlad Țepeș", ar mai face parte cel puțin 300 de adepți. Sunt monitorizați de procurorii DIICOT, care vor să probeze conexiunile pe care principalii suspecți le-ar fi avut cu Federația Rusă. Voica Theodora a povestit că, în dimineața zilei respective, l-a sunat pe tatăl său, așa cum face zilnic, însă acesta nu i-a răspuns. După aproximativ 20 de minute, a fost contactată de o persoană care se ocupă de el și de casa în care locuiește. Atunci a aflat că în locuință se desfășura o percheziție efectuată de DIICOT.

„M-a sunat înapoi foarte succint, că nu are voie în timpul percheziției, și mi-a spus să stau liniștită, că au descins domnii de la DIICOT și fac o percheziție. Bineînțeles că numai liniștită n-am putut să fiu", a declarat Voica Theodora. Întrebând despre mandatul de percheziție și motivul intervenției, i s-a spus că autoritățile erau în căutarea unor documente. „Când i-am întrebat ce conține acest mandat, pentru ce e dat, au confirmat că sunt în căutarea unor documente. Și am zis, domnule, dacă căutați documente care apără România, sunteți la locul potrivit. M-au asigurat că au un comportament, eu le-am amintit că are 101 ani, m-au asigurat de un comportament civilizat așa a și fost și au strâns anumite documente cu promisiunea să le restituie că tatăl meu toate episoadele pe care le are pe pagina de Facebook le are documentate", spune Voica Theodora.

Pe site-ul Geția.ro există detalii despre cum membrii urmăreau înființarea unui „nou stat", „Geția", cu ajutorul Rusiei, conform DIICOT și declarațiilor lui Adrian Robertin Dinu, unul dintre suspecți și șeful „Statului Major al Comandamentului Vlad Țepeș", reținut alături de Ștefan Mateescu, Raul-Mihail Lupu, Georgică-Cristian Atitiene, Radu Pompiliu Șofran și Marius Semeniuc. „Noua" Românie urma să se numească „Geția" și avea Statul Major „Vlad Țepeș" (SMVT) și un Centru Național Energo-Informațional (CNEI), care urmau să acționeze la nivel militar.