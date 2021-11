Fumatul este responsabil pentru 8 milioane de decese anual pe plan mondial doar printre fumatori, nu sunt trecute in statisticile acestea si cele care apar in urma fumatului pasiv de nefumatorii din apropiere. Se estimeaza ca aproximativ un sfert, adica inca 2 milioane sunt decese ale fumatorilor pasivi, care dezvolta boli pentru ca stau in medii in care inhaleaza fum degajat de fumatori. Este vorba in special de persoane de peste 50 de ani. Asa ca la nivel global se poate spune clar ca avem de-a face cu o "pandemie a fumatului".

Ca atare, fumatul indirect produce acelasi numar de victime (aproximativ doua milioane) ca si Covid-19. Atunci se pune intrebarea fireasca, daca tot se limiteaza drepturi si libertati cetatenesti, de ce nefumatorii nu au un "certificat verde" anti-fumat? In aceeasi logica a autoritatilor globaliste si fumatorii ar trebui izolati in case, sa nu aiba dreptul de a se deplasa decat intr-un anumit interval orar si sa le fie limitat total dreptul la munca. In institutiile publice sau private sa nu poata intra decat aceia care au "certificatul" care sa ateste ca sunt nefumatori, sau ca s-au lasat de fumat (au trecut prin boala) cu cel putin 10 zile de la ultima tigara inhalata. Pentru ca este clar ca fumatorul "imprastie boala" masiv in jurul sau. La fel, incarcatura "de nicotina", declansatoare de boli, este cu mult mai mare la un fumator decat la un nefumator, dar apropiata pentru un "fumator pasiv" care este "contaminat" (infectat) de un fumator din apropiere.

Evident, sa se interzica total fumatul in aer liber, ca si in spatii inchise, sa se interzica amenajarea oricaror spatii pentru fumat. Bineinteles, autoritatile sa spuna cu aceeasi candoare: "Nu-ti interzice nimeni sa nu fumezi, nu te obliga nimeni sa te lasi de fumat!" Cu toate acestea sa existe un program bine coordonat si o campanie mass-media finantata cu milioane de euro (folosindu-se aceiasi influenceri antrenati deja pentru vaccinare la diverse posturi Tv, radiouri si ziare) pentru a determina fumatorii sa poarte plasturi cu nicotina produse de companiile Big Pharma pe care Guvernul sa-i achizitioneze cu bani grei de la buget. La fel ca si testele care sa ateste cantitatea de nicotina din sange, din nari, sau din saliva. De asemenea, copiii sa poarte plasturi inca de mici, ce conteaza ca astfel ii "nicotinizam" fortat - desi nu e cazul - important e "sa nu faca boala"! In acest context se pune si intrebarea - date fiind si procentele prezentate la finalul acestui articol - cum putem atinge pragul confortabil al "nefumaritului de turmă"? Vom reusi vreodata sa eradicam fumatul?! Pana aunci, insa, intrebarea pe care o ridicam este: de ce se opereaza cu doua unitati de masura diferite, de ce nu e la fel si pentru fumat ca si pentru Covid? Sau la fel pentru E-urile si modificarile genetice din mancarea de zi cu zi? Si exemplele pot continua...

Așa că, Ziuanews propune guvernantilor sa instituie cat mai rapid "certificatul verde anti-fumat", inca de azi, de "Ziua Naţională fără Tutun", care este marcată, în fiecare an, în a treia joi din luna noiembrie, în scopul sensibilizării populaţiei României în ceea ce priveşte beneficiul renunţării la fumat, în concordanţă cu cea propusă anul acesta de Organizaţia Mondială a Sănătăţii pentru marcarea Zilei Mondiale Fără Tutun. In acelasi timp, o invitam pe sefa UE, Ursula von der Leyen sa negocieze masiv cu companiile Big Pharma un numar impresionant de plasturi cu nicotina si un volum urias de teste de gudron in sange, nas, gura și sa secretizeze aceste contracte. Florin Cîțu trebuie rapid sa deturneze noi fonduri de la buget pentru achizitionarea testelor si plasturilor, precum si altor tratamente pentru bolile rezultate din fumat, ca si sporirea numarului de paturi de la ATI pentru cei aflati in fazele terminale. Raed Arafat sa organizeze imediat cu CNSU aceste capacitati!

Si ca o corelatie intre fumat si noul coronavirus, studiile efectuate în perioada pandemiei de Sars-Cov-2 au demonstrat că "persoanele care fumează au o predispoziţie mai mare decât nefumătorii de a dezvolta simptome mai severe de Covid-19. La fel si fumatorii pasivi. S-a observat ca si aceia care stau in apropierea fumatorilor activi, care polueaza incaperile cu fum de tigara, sunt mai predispusi la o forma mai severa de Covid." Interesant este si daca facem o paralela intre "vaccinati" si "nevaccinati" pe teritoriul Romaniei si "fumatori" sau "nefumatori" (ca si fumatorii pasivi), vom observa procente apropiate. Potrivit rezultatelor ultimului studiu în populaţia generală, realizat de Agenţia Naţională Antidrog în anul 2019, un procent de 58,3% dintre cei intervievaţi au fumat cel puţin o dată de-a lungul vieţii, 40,8% dintre aceştia declarând că au fumat şi în ultimele 30 de zile. Restul fiind total nefumatori, sau fumatori pasivi.

Si acum procente despre "razboiul" dintre "fumatori" si nefumatori", care se apropie si el in cifre de acela dintre "vaccinati" si "nevaccinati". Atitudinea faţă de fumat şi percepţia asupra consecinţelor acestuia au fost măsurate prin exprimarea dezacordului, acordului total sau parţial faţă de cinci afirmaţii. În timp ce, 44,8% dintre participanţii la studiu în acord total cu afirmaţia potrivit căreia voinţa este principalul factor care influenţează renunţarea la fumat, doar 18,5% sunt total de acord cu aplicarea măsurilor coercitive (interdicţia fumatului). Pentru a evalua riscurile pe care le implică fumatul, fiecare respondent a fost întrebat în ce măsură crede că proximitatea faţă de o persoană care fumează prezintă vreun risc pentru sănătate. În majoritate (72,3%), respondenţii au fost de acord cu afirmaţia conform căreia fumatul dăunează sănătăţii celor din jur. La nivel individual, peste o treime (35%) consideră că fumatul a mai puţin de 10 ţigări pe zi nu reprezintă un risc pentru sănătate.

Nota Redactiei: Ziuanews nu este impotriva vaccinarii anti-Covid ca optiune personala si nu impusa de autoritati, de asemenea se declara pentru testarea masiva a populatiei si pentru achizitionarea de tratamente eficiente, pentru existenta a cat mai multor centre de triere si de consultanta care sa ia presiunea de pe spitale si servicii de ambulanta, pentru o reala transparenta (comunicarea tuturor datelor vaccinarii, infectarii, inclusiv a reactiilor adverse grave si raportarea acestora in centralizatorul european), pentru desecretizarea contractelor de achizitii de pe perioada pandemiei. Se declara insa impotriva oricaror masuri care sa limiteze drepturile si libertatile cetatenilor.