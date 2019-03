Andreea Balan a recunoscut ce s-a intamplat, de fapt, pe patul de spital

La noua zile dupa ce a devenit mamica si a trecut razant pe langa moarte, Andreea Balan a facut noi declaratii despre momentele pe care le-a trait inainte de operatia de cezariana, insa si despre cele din sala de nasteri. Cantareata a recunoscut ce s-a intamplat, de fapt, pe patul de spital cand era intubata, dar si dupa ce si-a revenit si ce s-a intamplat cand a ajuns acasa vinerea trecuta.

In varsta de 34 de ani, Andreea Balan a marturisit ca, desi, a filmat drumul spre maternitate, a facut chiar si un vlog inainte de a intra in sala de operatii pe 4 martie, ea nu isi aminteste nimic; priveste inregistrarile si simte ca se uita la un film. Fericita mamica a intrat in direct in cadrul late night show-ul prezentat de Dan Capatos, unde a vorbit despre ziua in care a renascut.

"Nu-mi aduc nimic aminte de tot ce s-a intamplat inainte, cum am ajuns la maternitate, cum m-am schimbat in camasa, cum s-a facut un EKG la inima si cum ma indreptam spre sala de nasteri. Dar am filmarile pe telefon. Dar ma uit ca la un film. (...).

Mi s-a spus ca au scos fetita si am zis: «Ce frumoasa e!». Nu-mi aduc aminte, nimic, nimic. Si atunci, dupa ce am spus: «Ce frumoasa e!», am si pupat-o, am intrat in stop cardio-respirator si imediat m-au resuscitat si m-au intubat. Si a durat cateva ore bune, pentru ca ma inchisesera si dupa aceea m-au deschis din nou si au curatat tot. Si a durat cateva ore pana au putut sa ii spuna lui George ceva... concret si apoi m-au dus la Terapie Intensiva", a marturisit Andreea Balan in cadrul emisiunii "Xtra Night Show".

Abia dupa ce a fost externata vedeta a aflat ce a fost in sufletul sotului ei, George Burcea, si ce a simtit in orele in care nu stia nimic despre ceea ce s-a intamplat, de fapt, in sala de operatii. Initial, cand medicii i-au spus ce a patit la scurt timp dupa ce a adus-o pe micuta Clara pe lume, Andreea Balan a marturisit ca le-a zis acestora: "Uau, ce tare, mie intotdeauna mi-a placut sa fiu speciala", insa, ulterior, dupa ce si-a dat seama de gravitatea lucrurilor, ea a constientizat totul. Iar cand a ajuns acasa, vinerea trecuta, si si-a revazut fetita cea mare si a stat de vorba si cu George Burcea, ea a plans timp de doua-trei ore.

"Si cred ca cel mai greu i-a fost lui George, pentru ca eu eram sedata, eram intubata, cand mi-am revenit eram asa: «Uau, ce tare, am scapat de moarte!». Dar cel mai greu cred ca ii este partenerului de viata sa te vada asa... sa te vada intubata... sau sa te vada intubat, daca eu l-a vedea pe el, mi-ar fi foarte greu. Sa nu stii ce se intampla... Sa te gandesti: «Se trezeste?», «Nu se mai trezeste?», «Daca se trezeste, are sechele? Ce fac? Am doi copii. Cum o ingrijesc?» si asa mai departe; «Cum crestem copiii daca are sechele?». Cred ca asta i-a fost cel mai greu. Si mi-a povestit abia cand am ajuns acasa ce s-a intamplat si ce a simtit el. Si atunci am plans doua-trei ore.

Nu tin minte cand m-a vizitat mama. Am dat interviu pentru voi (n.r.: echipa emisiunii «Xtra Night Show»), in direct de pe patul de spital si am spus: «Ah, mama nu a venit, ca a fost acasa cu Ella». Si cand am ajuns acasa mi-a spus: «Sa stii ca eu am venit de doua ori chiar: si la Terapie Intensiva, si in salon, cand ti-ai revenit mai bine». Nu imi aduc aminte. Nu realizam, «Stii embolia amiotica - ti s-a intamplat asta, e un caz la 80.000» si zic: «Uau, ce tare, 1 la 80.000, intotdeauna mi-a placut sa fiu speciala». Da, eram happy (n.r.: fericita) si abia apoi am realizat, dupa ce am citit, dupa ce m-am informat mai binemi-au explicat (...). Treptat m-a izbit realitatea, si cel mai mult m-a izbit cand am ajuns acasa pe opt martie... si cand mi-am vazut copii. Cand am vazut-o pe Ella, mi-a fost dor de ea, am strans-o in brate, atunci am inceput sa plang.", a mai dezvaluit frumoasa vedeta la "XNS".

Va reamintim ca Andreea Balan a adus-o pe lume pe a doua fetita a cuplului pe 4 martie 2019. La nastere, Clara Maria cantarea 3,190 kg, avea 49 cm si a primit nota 10 din partea medicilor. Din nefericire, cantareata de 34 de ani a facut stop cardio-respirator, la scurt timp de la operatia de cezariana. Situatia a fost insa gestionata cu maxim profesionalism de echipa exceptionala de medici de la Sanador, cel mai performant spital privat din Romania.

"A fost o suferinta foarte mare mai ales pentru familia mea. Eu ca eu, ca eu sunt inconstienta, intubata, ma trezesc sedata happy ca am trecut peste, nu am realizat. Dar cel mai greu a fost familiei mele. Mamei mele, sotului meu, prietenilor mei, echipei mele, fetelor mele, band-ului... le-a fost greu sa afle asa ceva despre o persoana atat de vesela, atat de nebuna... George mi-a zis cand te-am vazut intubata nu mi-am imaginat vreodata sa o vad pe mama copiilor mei si pe sotia mea sa o vad asa fara viata si fara... iti faci tot felul de scenarii.Te gandesti se trezeste, nu se mai trezeste, ramane cu sechele, ce fac... adica e foaret greu pentru familie", a mai spus cunoscuta artista in cadrul emisiunii "Xtra Night Show".