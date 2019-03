Cea mai importanta firma de mediere a marcilor inregistrate e acuzata de infidelitate la adresa clientilor

Marca inregistrata este un proces de care are nevoie atat o firma cat si o persoana fizica. Marcile sunt folosite la produse, la entitati, la asociatii etc. Dezvoltarea acestui sector odata cu economia de piata a condus la aparitia autoritatilor care elibereaza si reglementeaza marcile, dar si a agentiilor care se ocupa cu achizitionarea de marci inregistrate pentru firme si persoane particulare. In baza unei procuri, agentiile reprezinta firmele sau particularii, le ofera informatii despre marci sau ii apara in litigii terte.

Înregistrarea unei mărci înseamnă să deţinerea unui certificat eliberat de OSIM, EUIPO (OHIM) sau WIPO valabil pe un teritoriu. Marca poate fi protejata atat in interiorul aceleui teritoriu, Romania in cazul nostru, sau international. European, sau Worlwide. Cum spuneam, nu este obligatorie prezența solicitantului în fața oficiilor, astfel ca procedurile se fac prin reprezentare. Ca o definitie juridică, marca este un drept de proprietate privată a celui care a înregistrat-o oferind exclusivitatea utilizării. Din punct de vedere contabil, marca este un activ care poate fi vândut, închiriat, evaluat sau gajat. Astfel ca ea genereaza un act comercial, in baza caruia marca devine un fundament al strategiei de vânzări, ea generând reputație in radul clientilor, prin identificarea marcii cu produsele firmei, sau garantiei increderii in persoane fizice etc.

In România, Legea Mărcilor 84/1998 şi legea 11/1991 a Concurenţei Neloiale ofera pârghiile necesare pentru a interzice terţilor să utilizeze marcile fără acordul proprietarilor de drept. In lipsa marcii, oricine poate revendica un drept de utilizare a unui produs in detrimentul financiar al inventatorului, de pilda. Revenind la bani si la piata marcilor inregistrare, valoarea de piaţă a unei mărci este reprezentata de totalitatea veniturilor pe care respectiva denumire le genereaza, indiferent de compania care o utilizează. De multe ori valoarea mărcii se negociază separat de restul activelor deoarece ea generează în mod independent venituri, cu cat marca este mai cunoscuta.

Pe langa activitatea de inregistrare a marcilor la OSIM, consilierii in proprietate intelectuala au si activitati de mediere a conflictelor intre companii pe tema dreptului de proprietate asupra unei marci sau de monitorizare a marcilor noi care apar pe piata, precum si de evaluare a brandurilor (un exemplu in acest caz). In Romania exista mai multi consilieri pe chestiuni de proprietate intelectuala, firme specializate si cabinete de avocatura care cunosc legislatia in domeniu si pot reprezenta societai sau particulari in zona de mediere.

Daca am inteles acum cum functioneaza acest principiu, sa spunem ca piata marcilor din România a luat un avant - in sensul de bursa a marilor, a tranzactiilor, a protectiei, autorizarii, inchirierii etc. - in urma cu mai bine de 15 ani. La acel moment, cu toate ca entitatile autoritatii nationale erau deja constituite, apare tranzactionarea, cel mai rapid practicata in on-line, domeniul cel mai important marci-inregistrate.ro este vandut pe o tranzactie "artizanala" de 1,2 milioane de dolari catre agentia Weizmann, Ariana & Partners - infiintata in 2004, sub mumele complet "Weizmann, Ariana & Partners Agentie de Proprietate Intelectuala SRL", care devine principalul jucator pe tot ce inseamna tranzactiile de marci inregistrate ale OSIM, EUIPO (OHIM) sau WIPO. Compania apare pe numele actionarilor principali Radu Laurian Bozocea (de profesie contabil) si Gina Violeta Bozocea.

Fireste, o prima intrebare era cine se afla in spatele dedumirii pompoase "Weizmann, Ariana & Partners". Pentru ca la o cautare online, pe domeniul weizmann.eu, apare aceeasi firma cu sediul in Bucuresti, România, din strada 11 iunie nr 51, apt 1, sector 4. De ce sa fi folosit cuplul Bozocea o denumire care aduce cu o companie de renume internationala, in realitate fiind vorba despre un biznis local, care pune mana pe domeniul care tranzactioneaza marcile in România? Practic, s-a ales ca denumirea societății să conțină două nume proprii străine ale unor persoane care nu activează în cadrul companiei și nu au nicio legătură cu firma aceasta. Ceea ce, dupa anumite pareri avocatesti, seamana mai mult a inducere in eroare. Castigurile firmei sunt impresionante, dupa cum ne informeaza surse de pe piata de marci inregistrate. Numai ca aceste castiguri nu apar toate declarate in tara, ci sunt transmise in afara tarii pe o retea de off-shore-uri, apoi rostogolite pe mai multe firme care au sediu comun in SUA.

In plus, aceleasi surse ne probeaza cu documente ca agentia respectiva face presiuni in randul clientilor prin "fidelizare" fortata, prin plati suplimentare si prin interventia "underground" in litigii juridice, procedee care nu sunt in favoarea clientilor. Mai rau este ca acesti clienti, odata fortati la reprezentare directa isi pierd calitati in tranzactionarea de marci, care ii transforma in simpli spectatori, comisioanele intrand pe agentie, de unde iau drumul off-shore-urilor si rostogolirii banilor prin firme conexe, ceea ce face ca traseul banilor sa fie unul greu de urmarit, greu de cercetat de autoritatile nationale, cu atat mai mult cele internationale care reglementeaza aceste drepturi.

Sursele noastre din interior, ca si dintre cele care au cunostiinta de piata marcilor din randul autoritatilor nationale (OSIM, de pilda) ne specifica expre faptul că: "Weizmann, Ariana & Partners îi șicanează în mod intenționat și cu scopul de a obține bani sau alte foloase demersurile lor de înregistrare de mărci." Si ne-a fost descrisa si procedura: "La momentul în care se încheie contracte de reprezentare cu clienții firmei, acestora li se solicită semnarea unei procuri de reprezentare pentru întreaga perioadă de protecție a mărcii, ceea ce evident ii transforma in clienti captivi, care nu se mai pot adresa unei alte firme de reprezentare, dand monopol catre Weizmann, Ariana & Partners." O procedura despre care ni se spune ca este ilegala, clientul avand dreptul de a-si schimba optiunea de reprezentare la orice moment, atat pe piata interna, cat si pe cea internationala.

"Mai mult, firma efectueaza demersuri, inclusiv opoziții și acțiuni în justiție, în numele clienților pe care îi reprezinta, fără consultarea acestora în prealabil.", ne mai spun sursele, ceea ce este foarte grav, intrucat lasa loc unor proceduri nefiresti fata de client, de pilda, contactarea ulterioara a partii adverse și șicanarea în demersurile îndreptățite ale acestora. Iar, varful de sarcina a acestei actiuni, dupa cum ni se comunica, este solicitarea de sume de bani sau alte interese conexe în schimbul renunțării la acțiunile și opozițiile promovate, fără consultarea prealabilă a clienților, dintre care unii s-au trezit cu astfel de solutii pe care nu le-au cerut, iar dupa ce au reclamat firmei reprezentante procedurile acestea neortodoxe, de cel mai multe ori, n-au primit raspunsuri, invocandu-se ratiuni de fidelizare si de clauze din contracte.

La o prima vedere, firma nu declara ncio legătură de orice fel cu offshore-uri sau societăți din paradisuri fiscale. Nu stabileste nicio relatie cu Weizmann Intelectual Propriety Professionals LLC, care se ocupa cu acelasi domeniu de tranzactionare de marci la nivel international, firma inregistrata intr-un paradis fiscal, care off-shore este numit în poziția de administrator al societății din Romania pentru simplu motiv, de pilda, de a se putea sustrage de la eventualele repercusiuni legale, ceea ce starneste o groaza de suspiciuni. Firesc era ca în funcția de administrator sa fi fost numita o persoană fizică, eventual pe reprezentantul offshore-ului, chiar pe Radu Laurian Bozocea.

Tot suspiciuni, pe acesta linie, si inca unele mari, sunt starnite de faptul ca la adresa de reprezentare apar mai multe societati comerciale, inregistrate in acelasi apartament din New York cu Weizmann Intelectual Propriety Professionals LLC: U.S.A. Chengsen Technology Development Co., LTD. Imperial Lighting Corp, SYQ Apparel Supply Company Limited, Pinin LLC, Posyst LLC, Mood Gate LLC, American Disney Bashigou LLC, Line Management LLC, JF Lease Management LLC, E-Fox Group LLC. Toate au aceeasi adresa comuna: 111 Washington Ave., Suite 703, Albany, New York 12210. O coincidenta ar fi fost sa fie toate in acelasi building de birouri, dar faptul ca sunt inregistrate in acelasi apartament ridica mari semne de intrebare pentru aceste off-shore-uri care sunt in aceeasi locatie cu off-shore-ul care administreaza Weizmann, Ariana & Partners din Romania. Care societate din Romania, pe de alta parte, la secțiunea contact, prezinta informatiile unei firme comerciale radiate încă din 2011. Cam multe tentative de inducere in eroare pentru potentialii clienti.

O alta suspiciune majora, pe care ne-au indicat-o sursele noastre care ne-au oferit o ampla documentare, nu se stie nici pana azi, oficial, care este motivul pentru care Weizmann, Ariana & Partners a lichidat offshore-ul omonim din Hertfordshire, Marea Britanie. Brusc. Iar aceasta actiune a coincis in timp cu scurgerea unei parti din capitalul acumulat. Din datele financiare înaintate statului român reiese ca atât în anul 2016, cât și în 2017, societatea a obținut un profit de 3.000.000 lei, respectiv 2.500.000 lei. O parte din acest profit a fost drenat in exterior, dupa cum reiese din declaratiile bancare si din faptul ca nu a fost platit impozit pe profit in România la ultima declaratie din bilantul contabil.

Nu incheiem acest prim episod dintr-un serial de investigatii jurnalistice fara a mentiona ca am incercat in cateva randuri sa contactam reprezentantii companiei Weizmann, Ariana & Partners, inclusiv pe Claudia Cadar (senior legal consultant), despre care ni s-a spus ca este interfata acestor actiuni de amploare, dar demersurile noastre s-au lasat fara rezultat, mai ales cand am cerut sa vorbim cu conducerea firmei, mentionand ca avem un set de intrebari dintr-o ancheta jurnalistica care vizeaza modul de functionare al societatii si plangeri si sesizari la adresa firmei facute ziarului nostru de fosti si actuali clienti ai firmei. Am fost indrumati sa trimitem toate intrebarile printr-un formular total aiurea de pe siteul marci-inregistrate.ro, de la sectiunea "contact". Ni s-a parut destul de suspect ca reprezentantii societatii fug de intrebarile legitime ale presei.