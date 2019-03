Cum ajunge Firea din Voluntari la primărie în doar 20 de minute, luni, prin trafic infernal

Bucureștiului îi lipsesc lucruri elementare: un inventar centralizat al domeniului public și privat și regulamente clare în urbanism. În lipsa lor, orașul își pierde rapid identitatea, construcțiile se ridică haotic, abuziv, fără a fi controlate, și lasă în urmă confuzie și conflicte pentru ani și ani. În plus, sunt ignorate complet principii că cel al mobilității sau cel al accesului ușor.

Iar managementul traficului și cel al transporturilor rămân veșnic în urma vremurilor și al nevoilor oamenilor. Una dintre companiile municipale ar trebui să se ocupe de luminile din București, Compania municipală Iluminat public. Deși Primăria București are un contract expirat cu firma Luxten pentru asigurarea mentenanței, contractul se prelungește din 3 în 3 luni, pentru că cei din compania municipală nu au capacitatea tehnică de a întreține rețeaua. Capitalizați substanțial cu milioane de euro, cei de la Iluminat public SA ar trebui să se ocupe de dezvoltare de rețele și s-au ocupat de luminițele de Crăciun care au costat aproape 10 milioane de lei. Ce a făcut compania Iluminat public? A subcontractat la rândul ei lucrarea, din aceleași motive de incapacitate tehnică, ne explica reporterii de la stirileprotv.ro

Această companie este condusă de un alt apropiat din Voluntari, Adrian Corbu. Acesta ocupă în paralel și funcția de director adjunct al SMART, compania de servicii și mentenanță a Transelectrica. Există o cercetare penală pentru modul în care compania Smart a transferat 500 de mii de dolari cash unei sucursale înființate în Tanzania. Banii au dispărut în conturile acestei companii. Smart Tanzania era reprezentat de vecinul familiei Pandele- Firea, actualul director de la iluminat public, Adrian Corbu. Acesta încasează bani și ca președinte al Consiliului de Administrație la o altă companie din Holdingul Municipal - Medicala.

Ana Ciceală, consilier municipal USR: "Încearcă să preia o bucățică din ce fac cei de la Administrația Spitalelor și din ce fac cei de la Direcția Generală de Asistență Socială și vin cu prețuri mult peste prețul pieței pentru persoanele care sunt cazate în centrele primăriei."

Orlando Culea, consilier municipal PSD: "Au ajuns la doi ani de funcționare să administreze ei cămine de copii și de vârstnici. E adevărat, la prețuri duble față de Direcția Generală de Asistență Socială, ale cărei atribuții, practic, le dublează această companie."

Tot o companie care nu-și găsește loc pe o piață extrem de activă este Compania Municipală de Publicitate și Afișaj, o struțo-cămilă pe o piață haotică, unde are prerogative de putere publică și avizează amplasarea de mijloace publicitare, dar și de jucător, demarând licitatiii de cumpărare de panouri publicitare de diverse tipuri și mărimi.

Mariana Brod este tot din "lotul" Voluntari, acolo unde a lucrat în primărie ca șef de serviciu.

Companiile municipale au intrat și în piată construcțiilor și lucrărilor publice, dar sunt și un agent imobiliar important, multe dintre ele având intenția de a cumpăra terenuri și clădiri în București.

Deși există un contract cadru cu un consorțiu - Strabag Straco, pe zeci de milioane de euro, pentru mentenanța străzilor bucureștene a apărut și compania municipală Străzi, Poduri și Pasaje.

Dan Georgescu, președinte sindicat Administrația Străzilor: "La această companie, culmea, ni s-au cerut utilaje, s-au dus la această companie și au lucrat cu utilajele noastre. Este strigător, dar așa este. La vremea respective nu aveau utilaje, noi le-am dat, nu știu sub ce formă, pentru că hotărârea de închiriere a apărut mult mai târziu după ce eu am făcut o adresa către conducere, că s-au închiriat utilaje către această companie. Bineînțeles că răspunsul a fost că nu este adevărat, deși noi știm, chiar și personal a fost."

Orlando Culea, consilier PSD: "Această societate, care înțeleg că desfășoară anumite activități, împrumută/închiriază utilaje și mașini de la Administrația Străzilor ca să poată funcționa. Păi de ce nu le face Administrația Străzilor direct? Doar obligăm oamenii să plece de acolo, să se ducă dincolo și noi închiriem utilajele ca să putem funcționa. Mai popular așa, este o tocană de legume la Primăria Municipalității, fiind gestionarea banului public. Deci asta înseamnă acum."

Cosmin Savu: "În această clădire, compania municipală Străzi, Poduri și Pasaje și-a închiriat birouri. Această companie era destinată lucrărilor de infrastructură. Prin ce s-a remarcat această companie? Printr-o licitație de achiziționare de mobilier urban - jardiniere, bănci și coșuri de gunoi în valoare de 110 milioane de lei, adică peste 23 de milioane de euro. Zilele trecute, primarul general a cerut stoparea acestei licitații. De altfel, toate cele 20 de companii declarate ilegale au acum în curs de achiziționare servicii și bunuri de peste 400 de milioane de lei, adică 90 de milioane de euro!"

Din Consiliul de Administrație de la Străzi, Poduri și Pasaje a făcut parte și actualul șef la Poliției comunitare București, Marius Rasica. Cu un CV bogat la Voluntari, finul cuplului Firea-Pandele a fost șeful cabinetului primarului, dar și șeful Poliției Locale și o perioada chiar prefect de Ilfov. Domnul Rasica a lucrat și la Ambasada României din Uzbekistan. N-a ratat nici Consiliul de Administrație de la Compania Consolidări.

Mai multe asociații și federații patronale au reacționat la apariția societăților municipale. Federația Patronatelor Societăților de Construcții acuză denaturarea pieței prin apariția unor jucători favorizați.

Adriana Eftime, director general Federația Patronatelor Societăților din Construcții: "Evident la prețuri mult mai mari decât piața, dacă nu există concurență, atunci nu mai există control asupra prețului. Când acest competitor nu respectă cele mai importante reguli ale pieței, nu respectă reguli ale transparenței, atunci nu poți decât să te infricoșezi."

De altfel, s-au făcut mai multe plângeri la Consiliul Concurenței, plângeri care au ajuns chiar la Comisia Europeană.

Bogdan Chiritoiu, președinte Consiliul Concurenței: "Speța e în atenția CE, noi mijlocim dialogul între PMB și Comisie și o să vedem, eu cred că în câteva luni o să avem răspunsul lor. Nu pot să mă pronunț pe fiecare speță în parte, dar ca abordare generală, dacă companiile sunt subvenționate, merg în pierdere, primesc încredințări directe peste nivelul pieței sau elimină de pe piață companiile existente, cred că aceste lucruri ar fi problematice din punctul de vedere al legislației de concurență și ar putea fi sancționate de Comisia Europeană."

Adriana Eftime, director general Federația Patronatelor Societăților din Construcție: "Nouă ni se pare că ceea ce se întâmplă este ilegal, iar faptul că aceste companii semnează niște contracte cu primăria pentru anumite lucrări și apoi le dau în execuție firmelor private din piață asta este de-a dreptul sfidător."

Apariția companiilor ar fi fost justificată în zonele de monopol natural, cum ar fi transportul public sau termoficarea. Scandalul și problemele din jurul RADET-ului sunt departe de a se fi încheiat. Săptămâna viitoare este un nou termen în ceea ce privește falimentul RADET și, pentru că Energetica, ceacare ar fi trebuit să preia termoficarea este declarată ilegală, în Consiliul General s-au votat, de data asta aparent legal, alte două societăți.

Cosmin Savu: "În această clădire de birouri își are sediul compania municipală Energetica și plătește aproape 13 de mii de euro pe lună. Este ultima companie propusă pentru dizolvare, iar în ultima ședință a Cosiliului General a fost un întreg scandal. S-a cerut împărțirea acestei companii în alte două - Compania Termoenergetică, ce urma să preia funcțiile RADET și Compania de Servicii Energetice, care să facă investiții în termoficarea Bucureștiului."

Din Consiliile de Administrație ale celor două societăți fac parte aceiași Speranța Cliseru, dar și cel care conduce acum Consiliul de Administrație de la Energetica, administratorul public al Bucureștiului, Sorin Chiriță, și el adus pe aceeași filiera Voluntari.

Alături de Cliseru și Chiriță, pe lista administratorilor a apărut și Alexandru Burghiu, actualul administrator special de la RADET, dar și membru în Consiliul de Administrație de la Parcuri și Grădini, un alt fin al familiei Pandele-Firea.

Societățile de termoficare au fost votate și cu votul majorității liberalilor și au existat suspiciuni că între Cristian Busoi, șeful PNL București, și Gabriela Firea există o înțelegere mai veche, chiar pentru a obține postul de viceprimar.

De altfel, politica este arta negocierii, dar nu neapărat în favoarea cetățeanului. Companiile municipale sunt populate de actuali sau foști membri PNL.

Traficul în București înseamnă discomfort, poluare, timp pierdut. Un studiu arată că orașul de pe malul Dâmboviței este în top 5 din lume în ceea ce privește aglomerarea în trafic la orele de vârf. Dimineața și seara este un haos de nedescris. În ultimul an, coeficientul de congestie a crescut cu 7% și perspectivele nu sunt îmbucurătoare.

S-au înființat și aici două companii: Managementul Transporturilor și Managementul Traficului.

Orlando Culea, consilier PSD: "Am înțeles că unii sunt cu indicatoarele și semafoarele și alții sunt cu trasajul. Trasarea liniilor pe străzi. A marcajelor. Dar eu nu am văzut treceri de pietoni marcate, nu am văzut delimitarea benzilor făcută corect. Nu știu unde se ocupă de asta."

Această companie este una dintre cele două care, la sfârșitul primului an de funcționare, avea mai mulți administratori decât angajați. Avea 7 administratori și 6 angajați la sfârșitul anului 2017, adică la 9 luni de înființare.

Și Alexandru Burghiu este finul familiei Pandele- Firea, membru în Consiliul de Administrație la Parcuri și Grădini, administrator special la RADET și la nou infiintata Termoenergetica. A fost director și la Managementul Traficului.

Luni dimineață. Una dintre cele mai aglomerate perioade în trafic. Am încercat să vedem cum merge doamna primar Firea de la reședința sa din Voluntari până la locul de muncă, la primărie.

Polițiștii comunitari din Voluntari și-au aranjat uniformele și și-au ocupat locurile în intersecție. Mașina neagră se strecoară cu ușurință prin intersecțiile oprite de polițiști.

Managementul traficului funcționează și la intrarea în București, unde mașina primariței este preluată de alte echipaje, care fluidizează traficul.

Imediat după ce mașina doamnei primar trece, polițiștii abandoneză intersecțiile, semn că misiunea s-a încheiat.

De la Voluntari până în Bdul. Regina Elisabeta, sediul Primăriei, mașina a făcut 20 de minute. Pentru luni dimineață, este un timp record! Managementul traficului funcționează!

Se ne întoarcem la cele 20 de societăți declarate ilegale de către Curtea de apel București. La această oră ele au primit aproape 600 de milioane de euro și nimeni nu stie cum vor fi acești bani recuperați sau dacă vor mai fi vreodată...

Caludiu Buglea este prodecanul Facultății de Drept din București, profesor de drept comercial internațional.

Claudiu Buglea, prodecan Facultatea de Drept București: "Anularea hotărârii care stă la baza consimțământului, ce înseamnă hotărârea Adunării Generale, îți dau ție consimțământul să închei în numele Consiliului General, al primăriei, actul constitutiv. Neavând consimțământul, este ca o viciere de consimțământ la o persoană juridică de drept comun. Duce la anularea actului constitutiv, iar anularea actului constitutiv duce la nulitatea societăților comerciale."

În 22 februarie și prefectul Bucureștiului a dat o notificare către Primărie, prin care atrage atenția că ceea ce se întâmplă în companii poate să aibă și alte urmări.

Claudiu Buglea, prodecan Facultatea de Drept București: "Din punctul meu de vedere, prefectul a făcut ce trebuie să facă, a comunicat părților că aceste societăți trebuie dizolvate până la urmă."

Primăria încearcă căi extraordinare pentru anularea sentinței și nici în ultimul ceas nu recunoaște că a greșit. Unul din artizanii hotărârilor declarate nelegale, cel care a susținut alături de primar înființarea companiilor municipale este șeful departamentului juridic.

Adrian Iordache este în primărie de pe vremea primarului Băsescu și a fost părtaș la multe decizii administrative suspecte asupra cărora vom mai reveni. Între timp, și Curtea de Conturi s-a sesizat și sperăm că va face lumina în modul în care Primăria a jonglat cu banii bucureștenilor în niște societăți fără viitor.

Cătălin Deaconescu, consilier municipal PNL: "O calitate a vieții scăzută pentru bucureșteni. Avem suma de 600.000.000 de euro, drenată din bugetul municipiului București către aceste companii. Avem 152 de membri din Consiliul de Administrație, avem întârzieri în realizarea unor proiecte absolut necesare pentru bucureșteni. De la străzi, pasaje, parcări, până la transportul în comun."

Adriana Eftime, director general Federația Patronatelor Societăților din Construcții: "Sunt 600 de milioane de euro, câte spitale se pot face cu 600 de milioane de euro? Sau grădinițe? Sau drumuri și străzi în București?!"

București 2019. Capitala europeană are nevoie urgent de proiecte care să crească calitatea vieții locuitorilor. După mai bine de 1.000 de zile de mandat, primarul Firea nu acceptă eșecul unor politici deficitare pentru bucureșteni și nu încearcă să repare ce mai poate fi reparat. Modele administrative de succes există peste tot în lume, dar e nevoie de voință și competență și, mai ales, de implicare.

Articol preluat dupa stirile ProTV, emisiunea "Romania te iubesc!"